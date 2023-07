Wolff : Verstappen réduit la concurrence "à un plateau de F2"

Max Verstappen a remporté son septième GP d'affilée à Budapest, après avoir dépassé le poleman Lewis Hamilton dès le premier virage, avant de creuser une avance de 34 secondes sur Lando Norris, second à l'arrivée.

Ce succès hongrois, alors que son coéquipier Sergio Pérez est remonté de la neuvième à la troisième place, a permis à Red Bull de remporter une douzième victoire consécutive et de battre le record établi par McLaren en 1988.

Face au niveau de maîtrise affiché par Verstappen à bord de la RB19, Toto Wolff estime que le reste de la concurrence donne l'impression de rouler dans une autre catégorie et s'est fendu d'une déclaration pour moins illustrative !

"C'est à ce niveau qu'ils sont. C'est comme un plateau de Formule 2 contre une Formule 1. Ils ont fait le meilleur travail. Dans le cadre du règlement, ils ont fait le meilleur travail", a ainsi déclaré l'Autrichien au micro de Sky Sports.

Le vrai niveau des F2

Amusons-nous toutefois, pour la comparaison, à rappeler que Jack Doohan, vainqueur de la course longue de F2 sur ce même tracé de Budapest, a réalisé ce week-end son meilleur tour en 1'30"997 au volant de la Dallara-Mecachrome de Virtuosi. Verstappen a réalisé le tour le plus rapide du Grand Prix F1 en 1'20"504, ce qui est 1,097 seconde plus rapide que la meilleure boucle réalisée en course par Hamilton.

La victoire de Verstappen en Hongrie, représente également la plus grande marge depuis le début de la saison. Ce n'est ni Ferrari, ni Red Bull, ni Aston Martin que l'on trouve derrière le team de Milton Keynes, mais bien McLaren, qui depuis une paire de GP s'affiche comme la deuxième force du plateau.

"C'est une méritocratie", poursuit Wolff, qui accepte les règles du jeu et prend cette domination de Red Bull comme une grande source de motivation pour aller puiser dans les ressources de son équipe. "Nous allons nous battre et gagner des courses et des championnats, mais aujourd'hui, vous avez vu le rythme que Max avait, et vous l'avez déjà vu sur les longs runs de vendredi."

Hamilton, qui a souffert d'un moins bon départ que Verstappen et les pilotes McLaren, a mené l'équipe Mercedes en quatrième position. George Russell, quant à lui, s'est classé sixième après s'être qualifié en 18e position.

La W14 a semblé perdre son habituel rythme de course pour se montrer plus performante sur un tour. C'est également une fois allégée, en fin de course, qu'elle a donné l'impression de regagner vie dans les dernières boucles de l'épreuve, notamment aux mains de Lewis Hamilton, jusqu'à donner l'illusion de pouvoir menacer la dernière marche du podium, finalement acquise par Sergio Pérez.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

L'illusion liée à la performance de Hamilton en qualifications

Interrogé sur le rythme des qualifications, Wolff a déclaré que la performance personnelle du Britannique samedi avait représenté un facteur important, mais que Mercedes était bel et bien deuxième derrière Red Bull en rythme de course, bien que l'équipe de Brackley n'ait réussi à "monétiser" cette vitesse.

"Je pense que samedi, c'était clairement un méga tour de Lewis. Nous avons tout gâché avec George en qualifications. Je pense que nous avions la deuxième voiture la plus rapide [dimanche], si vous regardez le profil du temps au tour et aussi d'où George est revenu. Mais nous n'avons pas su en tirer profit. Cela dit, vous voyez à quel niveau Verstappen fait ses tours et cela doit être l'objectif – et c'est loin d'être le cas pour le moment."

Wolff a ajouté que Hamilton avait perdu non seulement à cause de son mauvais départ, mais aussi du fait que Mercedes avait potentiellement gâché la préparation de ses pneus.

"Le départ a certainement joué un rôle", estime-t-il. "Peut-être que nous avons aussi préparé les pneus très soigneusement, peut-être trop soigneusement, et vous pouvez voir la différence de temps au tour vers la fin. Je pense que nous avons gagné 15 secondes, et il nous manquait environ 1,9 seconde pour Pérez et seulement quatre secondes pour Lando, ou moins".