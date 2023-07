Red Bull détrône McLaren au nombre de succès consécutifs !

Avec la septième victoire consécutive signée Max Verstappen, qui vient s'ajouter aux succès partagés avec Sergio Pérez en ce début de saison et à l'ultime triomphe de la saison 2022, Red Bull surpasse désormais avec sa RB19 la mythique McLaren MP4/4 de la saison 1988, qui, confiée aux mains d'Alain Prost et Ayrton Senna, avait enchaîné 11 victoires consécutives.

Ce record, Red Bull peut maintenant le réécrire aussi longtemps que durera sa domination, qui pourrait se maintenir dès la prochaine épreuve, la semaine prochaine, en Belgique.

La RB19, qui partage avec la MP4/4 la particularité d'être mue par un moteur Honda, certes rebadgé RBPT (Red Bull Powertrains), peut d'ores et déjà être considérée comme l'une des plus grandes F1 de tous les temps. C'est non sans rendre hommage à cette machine incroyable ayant animé l'imaginaire de tant de fans de F1 que Christian Horner a commenté la performance de sa propre équipe au micro de Sky Sports F1.

"Vous savez, quand j'étais petit, je me souviens avoir regardé les McLaren d'Alain Prost et Ayrton Senna, et vous savez, cet incroyable exploit… Penser que nous avons maintenant amélioré cela, vous savez… Ils étaient une équipe incroyable ! Ron Dennis était un directeur d'équipe absolument incroyable, et ce que nous avons fait maintenant surpasse cela. Vous savez, ici à Budapest comme à Milton Keynes, tout le monde dans les coulisses a travaillé si dur !"

Max Verstappen, un "maître artisan" au sommet de son art

La domination de Red Bull est aussi celle de Max Verstappen, qui ne fait qu'un avec l'auto et une équipe pleinement tournée vers lui. Son succès à Budapest représente le 44e du double Champion du monde, tous acquis dans le giron Red Bull. Il caracole désormais avec plus de 100 points d'avance sur Pérez au championnat.

"Que peut-on dire sur Max Verstappen ?", interroge à voix haute Christian Horner. "Eh bien, je veux dire, c'est un maître artisan ! Et cette voiture entre ses mains réalise des choses incroyables. Il garde les pieds sur terre, il se contente de viser l'objectif course par course, comme il le dit ; il ne se préoccupe pas vraiment des records, il se contente de suivre son processus et de s'assurer de ce que je pense : qu'il croit pouvoir gagner d'absolument n'importe quel endroit de la grille en ce moment !"

"Je pense que c'est un pilote totalement en accord avec lui-même et sa voiture, qui a une confiance totale envers son équipe. Et je pense que, vous savez, ce dont nous sommes témoins avec lui en ce moment, c'est d'un sportif absolument au sommet de son art, et c'est un plaisir de travailler avec lui. Et, vous savez, il se pousse lui-même. Hier, c'était désastreux, en ce qui le concerne, avec l'équilibre ! Mais oui, il se pousse à aller de l'avant. Et je pense que ce que nous avons compromis hier, nous en avons bénéficié aujourd'hui avec une très grande voiture de course."

