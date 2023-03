Alonso attend encore plus d'une Aston Martin F1 "basique"

Charger le lecteur audio

Aston Martin est sans conteste la surprise de ce début de saison 2023 de Formule 1. L'écurie britannique a fait un bond en avant dans la hiérarchie par rapport à la saison passée et apparaît après le Grand Prix de Bahreïn inaugural comme un concurrent sérieux à des podiums réguliers ainsi qu'à un potentiel top 3 chez les constructeurs en fin de campagne.

Fernando Alonso, monté sur le podium du côté de Sakhir, est impatient de savoir si cette forme va se confirmer lors des manches qui arrivent, à commencer par Djeddah ce week-end. Il se veut en tout cas confiant dans la capacité de son équipe à suivre une voie de développement fructueuse, d'autant plus en partant d'une voiture "basique" comme celle dont il disposait à Bahreïn.

"Bien sûr, il faut attendre Djeddah, l'Australie, des circuits très différents, et je suis curieux de voir si nous pourrons maintenir cette forme sur des circuits différents", a déclaré l'Espagnol. "Mais, d'un autre côté, je pense que la voiture que nous avons aujourd'hui n'est qu'une monoplace très basique que nous avons lancée. Nous commençons la saison avec un concept complètement nouveau. Je pense qu'il y a beaucoup plus à venir en termes de développement avec ce projet, donc je suis optimiste."

Dan Fallows, le directeur technique de la structure basée à Silverstone, avait expliqué avant même le podium signé par Alonso que le team était parvenu à mener à bien un programme de développement agressif sur l'AMR23 durant l'hiver. Pour Mike Krack, il est encourageant de constater que la référence de base pose d'aussi solides fondations pour le travail qui sera mené en matière de développement durant la saison à proprement parler. Surtout après une campagne 2022 où l'écurie avait fait d'importants progrès mais en démarrant de bien plus loin.

"L'année dernière, nous avons réussi à progresser tout au long de la saison, mais nous avons aussi vu à quel point c'est difficile, en raison de l'intensité de la compétition et du plafond budgétaire qui est très restrictif", a expliqué le directeur de l'équipe. "Il faut partir d'une bonne base, car on ne peut pas se permettre de dépenser tout ce qui est à notre disposition uniquement pour le développement."

"C'est aussi la raison pour laquelle nous avons été agressifs dans les objectifs que nous avions fixés pour la voiture. Bien entendu, ce n'est pas toujours évident à atteindre, mais notre écurie a réussi de grandes choses dans ce domaine. Il est beaucoup, beaucoup plus facile de développer à partir de cette base que de développer à partir de la base que nous avions l'année dernière."

Et le Luxembourgeois d'ajouter : "Nous avons mis en place notre plan de développement, mais les autres ont également un plan. Il se pourrait bien que si l'on développe au même rythme, on reste là où l'on est, donc on verra bien."

Avec Oleg Karpov et Adam Cooper