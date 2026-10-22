Rétro

Formule 1 Grand Prix du Brésil

Il y a 20 ans : Alonso champion du monde, Schumacher prend sa retraite

Le 22 octobre 2006, Fernando Alonso décrochait son deuxième titre mondial en Formule 1 tandis que Michael Schumacher tirait sa révérence.

Benjamin Vinel

Publié: 22 oct. 2026, 14:39

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Ajouter comme source privilégiée

Photo de : Vanderlei Almeida/ AFP via Getty Images





Rétro : Dans l'Histoire des sports méca



Sur deux ou quatre roues, replongez-vous dans l'Histoire des sports mécaniques, celle qui a écrit la légende des hommes et des machines durant des décennies.

Le 22 octobre 2006, Fernando Alonso a battu Michael Schumacher dans la course au titre mondial lors du Grand Prix du Brésil, tandis que le septuple champion du monde prenait sa retraite de la Formule 1.

En réalité, il y avait peu de doutes quant à la conquête d'une deuxième couronne par Alonso ce jour-là. La casse moteur de Schumacher, alors en tête de la course à Suzuka, avait transformé une avance potentielle de deux points en un retard de dix unités. Le pilote Ferrari devait donc à la fois s'imposer et compter sur un score vierge de son rival à Interlagos.

La situation a encore empiré lorsque Schumacher a rencontré un problème de pression d'essence en Q3, le reléguant à la 10e place sur la grille, tandis qu'Alonso s'élançait de la quatrième position.

"Je ne sais pas ce que nous pouvons faire", déclarait l'Allemand après les qualifications. "Je ne sais pas comment la course va se dérouler. Il est difficile de prévoir quoi que ce soit, mais je donnerai le meilleur de moi-même. C'est beaucoup plus difficile en partant de la 10e place, mais je vais évidemment essayer."

"Il ne faut pas oublier que Michael a déjà réussi à gagner des courses en partant de positions encore plus reculées sur la grille", ajoutait Ross Brawn, directeur technique de Ferrari.

Cette affirmation était inexacte : sur les 248 courses précédentes, Schumacher ne s'était imposé qu'une seule fois en partant au-delà du top 10. Mais le pilote Ferrari allait précisément montrer pourquoi Brawn avait tenu à le souligner.

Il est passé de la 10e à la septième place dès le premier tour, avant de dépasser son ancien coéquipier Rubens Barrichello puis de doubler Giancarlo Fisichella par l'extérieur pour s'emparer de la cinquième position au huitième tour. Il se retrouvait ainsi déjà dans le sillage de son rival pour le titre. Mais un contact, même léger, avec la Renault a provoqué une crevaison à l'arrière gauche.

La crevaison de Schumacher à Interlagos.

Photo de: Orlando Kissner / AFP via Getty Images

Schumacher s'est alors retrouvé 20e, à 69 secondes de son coéquipier Felipe Massa, qui menait la course, et à exactement une minute d'Alonso.

Au 27e tour, il avait rejoint le peloton et dépassé successivement Tiago Monteiro, Robert Doornbos, Nick Heidfeld et Robert Kubica. En profitant également de stratégies d'arrêts aux stands avantageuses et de plusieurs abandons, il s'est hissé à la cinquième place avant son deuxième passage par les stands.

De retour en piste en septième position, Schumacher a de nouveau dépassé Barrichello, puis poussé Fisichella à bloquer ses roues au premier virage pour lui ravir la cinquième place au 63e tour. La course à domicile parfaitement maîtrisée par Massa lui laissait encore 33 secondes à combler, mais Alonso, deuxième, n'était plus qu'à huit secondes de la Ferrari en pleine remontée.

Schumacher a manqué de tours pour aller chercher un podium, mais a tout de même réalisé un dépassement impeccable sur Kimi Räikkönen, au volant de la McLaren, à trois boucles de l'arrivée pour s'emparer de la quatrième place. Alonso, lui, s'assurait le titre mondial.

Fernando Alonso et Michael Schumacher.

Photo de: Vanderlei Almeida/ AFP via Getty Images

"La course a été chaotique, je pense que c'est le mot juste", expliquait Schumacher. "Nous avions vraiment une voiture exceptionnelle aujourd'hui. En termes de vitesse pure, nous aurions pu prendre un tour à tout le monde. Je dois donc dire que, du point de vue des performances de la voiture, c'était la conclusion parfaite de la saison, mais pour moi, les choses ne se sont pas aussi bien passées."

Alonso a salué une "manière fantastique" de conclure son aventure chez Renault, qu'il décrivait comme "sa famille en Formule 1", avant son transfert attendu de longue date chez McLaren pour 2007.

"Je garderai ces souvenirs avec eux toute ma vie, et terminer la dernière course de cette manière, c'est quelque chose dont on ne rêve jamais, quelque chose qu'on n'ose même pas imaginer, car c'est toujours au-delà de ce qu'on pouvait espérer", a-t-il confié.

Fernando Alonso (Renault).

Photo de: Charles Coates / LAT Images via Getty Images

À travers cette nouvelle étape de sa carrière, l'Espagnol rêvait d'imiter Ayrton Senna. "Rejoindre McLaren sans jamais avoir couru pour Ferrari me rappelle beaucoup Senna", expliquait-il à la chaîne de télévision Telecinco. "Il a remporté trois titres et, pour moi, prendre ma retraite avec trois titres et accomplir ce qu'il a accompli serait l'objectif de ma carrière."

Vingt ans plus tard, Alonso court toujours après cette troisième couronne mondiale en F1.

De son côté, Schumacher revenait sur une carrière exceptionnelle, un mois après avoir annoncé sa retraite à Monza.

Ferrari ayant recruté Räikkönen pour 2007, le maintien de Schumacher aurait signifié le départ du jeune Felipe Massa. L'Allemand a donc décidé de se retirer. Mais un éventuel retour en Formule 1 restait-il envisageable ?

"La Formule 1 évolue constamment", répondait le pilote, alors âgé de 37 ans. "La technologie, les moteurs, les règles, les circuits. Une fois qu'on en est sorti, on en est sorti."

Michael Schumacher (Ferrari).

Photo de: Orlando Kissner / AFP via Getty Images

Finalement, l'attrait de la compétition s'est révélé trop fort et Schumacher est revenu en Formule 1 pour trois saisons chez Mercedes, de 2010 à 2012. Il a alors peiné à rivaliser avec son coéquipier Nico Rosberg et n'a décroché qu'un seul podium, tout en signant la pole position lors de son dernier Grand Prix de Monaco.

Mais, dans l'entourage de Schumacher, son premier départ à la retraite avait aussi suscité un immense soulagement.

Interrogée par la chaîne allemande RTL sur ce qui la rendait heureuse, son épouse Corinna Schumacher avait répondu : "Le fait que nous allions tous rentrer à la maison en bonne santé, que rien ne soit arrivé pendant toutes ces années et que nous nous en soyons sortis avec seulement une jambe cassée."

Malheureusement, si le septuple champion du monde a terminé sa carrière en compétition sans blessure grave, il a été grièvement blessé lors d'un accident de ski en décembre 2013. Aujourd'hui âgé de 55 ans, il n'a plus été vu en public depuis cet accident.

Lire aussi :

Votre avis nous intéresse !

Qu'aimeriez-vous voir sur Motorsport.com ?

Répondez à notre enquête en 5 minutes.

- L'équipe Motorsport.com

Lire et poster des commentaires

Lire aussi :





Partager ou sauvegarder cet article

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Article précédent Red Bull a appelé Christian Horner après la première victoire de son moteur en F1

Meilleurs commentaires

Il n'y a pas de commentaire pour le moment. Souhaitez-vous en écrire un ?

Voir plus & commenter

Plus de

Benjamin Vinel





Red Bull a appelé Christian Horner après la première victoire de son moteur en F1



Formule 1



Formule 1 2 h



Red Bull a appelé Christian Horner après la première victoire de son moteur en F1





L'évolution ADUO du moteur Honda l'a fait régresser en matière de comportement



Formule 1



Formule 1



GP des États-Unis



7 h



L'évolution ADUO du moteur Honda l'a fait régresser en matière de comportement





Hockenheim veut retrouver la F1, mais se heurte à un obstacle majeur



Formule 1



Formule 1 23 h



Hockenheim veut retrouver la F1, mais se heurte à un obstacle majeur

Plus de

Michael Schumacher





Il y a 25 ans : le Grand Prix que Schumacher ne voulait pas courir



Formule 1



Formule 1



Grand Prix d'Italie



1 m



Il y a 25 ans : le Grand Prix que Schumacher ne voulait pas courir





Il y a 20 ans : Schumacher gagne... et annonce une retraite surprise



Formule 1



Formule 1 1 m



Il y a 20 ans : Schumacher gagne... et annonce une retraite surprise





Vidéo : Vettel rend un hommage émouvant à Schumacher dans la Ferrari F2002



Formule 1



Formule 1



GP d'Italie



1 m



Vidéo : Vettel rend un hommage émouvant à Schumacher dans la Ferrari F2002

Plus de

Ferrari





Ferrari introduira son dernier package d'évolutions à Austin



Formule 1



Formule 1



GP des États-Unis



8 h



Ferrari introduira son dernier package d'évolutions à Austin





Ferrari dévoile une livrée inspirée de ses dessins techniques pour Austin



Formule 1



Formule 1



GP des États-Unis



9 h



Ferrari dévoile une livrée inspirée de ses dessins techniques pour Austin





Ces chiffres qui montrent la suprématie déclinante de Mercedes en 2026



Formule 1



Formule 1 1 j



Ces chiffres qui montrent la suprématie déclinante de Mercedes en 2026

Dernières actus





Il y a 20 ans : Alonso champion du monde, Schumacher prend sa retraite



Formule 1



F1 Formule 1



Grand Prix du Brésil



1 min



Il y a 20 ans : Alonso champion du monde, Schumacher prend sa retraite





Raúl Fernández encore diminué par sa blessure : "Je ne suis pas à 100%"



MotoGP



MGP MotoGP



GP d'Australie



46 min



Raúl Fernández encore diminué par sa blessure : "Je ne suis pas à 100%"





Márquez met la pression sur Martín : "Quand on est rapide, pas besoin de consignes"



MotoGP



MGP MotoGP



GP d'Australie



1 h



Márquez met la pression sur Martín : "Quand on est rapide, pas besoin de consignes"





Red Bull a appelé Christian Horner après la première victoire de son moteur en F1



Formule 1



F1 Formule 1 2 h



Red Bull a appelé Christian Horner après la première victoire de son moteur en F1

Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.

De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.

Vous avez deux options :

Abonnez-vous.

Désactivez votre bloqueur de publicité.

Abonnez-vous ! Vous êtes déjà abonné ? Identifiez-vous ici

Votre bloqueur de publicité est désactivé ?

Rechargez la page.

Gérer les alertes

S'inscrire