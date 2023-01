Alonso : "Je n'accepterai pas" de rester sans chance de victoire

Charger le lecteur audio

À 41 ans, Fernando Alonso se lance dans un nouveau projet, pilote le plus âgé à rejoindre une nouvelle écurie à temps plein depuis l'arrivée de Graham Hill chez Brabham en 1971 (le Britannique allait ensuite fonder sa propre écurie). Que l'Ibère rejoigne Aston Martin peut faire sourciller, l'écurie britannique ayant affiché un niveau de performance bien inférieur à celui d'Alpine la saison dernière.

Pourtant, Alonso semble croire à ce nouveau projet au sein d'une équipe qui continue d'investir pour progresser dans la hiérarchie. La perspective d'un contrat pluriannuel a ravi celui qui considère évoluer encore à son meilleur niveau à ce jour, bien qu'il ait conclu la campagne 2022 derrière son coéquipier Esteban Ocon après avoir rencontré de nombreux problèmes de fiabilité.

Quant à savoir s'il resterait en F1 si son niveau de performance avait baissé ou s'il n'était pas convaincu qu'Aston puisse atteindre les avant-postes, l'Espagnol se montre clair : "Non, je pense que je n'accepterai pas ça et que je ne continuerai pas si je ne crois pas que nous avons une chance. Je ne sais pas si c'est 1% ou 10%, mais je ne continuerai que si je crois que nous avons une chance."

Fernando Alonso au volant de l'Aston Martin AMR22

"L'an prochain, je pense qu'il est irréaliste qu'Aston Martin réduise entièrement l'écart, mais nous devons poser les bases des prochaines voitures et mieux travailler que les équipes autour de nous. Cet environnement est très concurrentiel, alors pour devenir champion il faut faire quelque chose d'exceptionnel. Personnellement, je suis prêt à faire quelque chose d'exceptionnel, et j'en attends autant de l'équipe."

Pilote le plus expérimenté de l'Histoire de la F1 avec 356 départs en Grand Prix – probablement 400 à la fin de l'année prochaine –, Alonso va apporter une contribution non négligeable. "Là où je crois pouvoir faire la différence, ce sont les moments cruciaux des courses, l'expérience, les décisions ou la réflexion sur la stratégie", détaille le vétéran. "Ce n'est pas une question de talent – je pense que nous en avons tous un grand, que nous sommes tous rapides au volant. C'est surtout dans la tête, ça dépend de la manière dont on contrôle certaines choses."

Ainsi, Alonso est loin de penser à la retraite, même si l'avenir est flou dans ce contexte. "Je pense prendre les choses année par année. Je ne sais pas, [en 2021] je n'étais peut-être pas à 100%. Si je fais quelques saisons comme ça, même si je suis performant de l'extérieur mais que je ne suis pas heureux, peut-être que j'arrêterai. Et [2022], par exemple, j'en suis très fier. Je continuerai quels que soient les résultats l'an prochain, car je sais ce que je peux apporter à l'équipe. Alors je ne sais pas, au moins deux ou trois ans", conclut le double Champion du monde.

Propos recueillis par Matt Kew