Alonso s'imaginait le podium perdu après le dépassement de Pérez

De manière spectaculaire, Fernando Alonso a décroché son premier podium pour Aston Martin en sept courses en triomphant de sa lutte avec Sergio Pérez dans les derniers mètres du Grand Prix de São Paulo. Longtemps à courte distance du double Champion du monde, Pérez a porté une attaque au premier virage dans l'avant-dernier tour, mais Alonso a répliqué dans l'ultime boucle avec un dépassement par l'extérieur au virage 4. De nouveau troisième, l'Espagnol a ensuite tenu bon dans une course-poursuite jusqu'à la ligne d'arrivée, qui s'est conclue en sa faveur pour 53 millièmes de seconde seulement.

Si Alonso a reconnu qu'il imaginait son podium perdu lorsque Pérez l'a dépassé au 70e des 71 tours, le pilote Aston Martin a expliqué qu'un freinage tardif de son rival dans le dernier tour lui avait donné l'opportunité de reprendre l'avantage.

"Pour moi, cela faisait environ 30 tours que je sentais la pression de Checo, mais quand il m'a dépassé à deux tours de la fin, je me suis dit : 'Ok, c'est fini, le podium n'est plus possible'. Mais il a freiné un peu tard dans le [virage] 1 et je me suis dit : 'Ok, j'y vais dans le [virage] 4'", a-t-il commenté.

Bien que Pérez enchaîne un sixième Grand Prix sans podium, le pilote Red Bull était loin de faire grise mine au sortir de sa voiture, enjoué par sa lutte face à Alonso. "Il m'a fallu du temps pour dépasser les Mercedes et ça a nui à ma course, en gros", a raconté Pérez. "Après ça, nous étions toujours un peu en retrait par rapport à Fernando et nous nous sommes rapprochés à la fin. Nous avons été très proches du podium mais je dois dire bravo à Fernando, parce que c'était une belle bagarre."

"La lutte en piste a été très fair-play. Et c'est vraiment bien, parce que nous nous bagarrons durement avec toujours beaucoup de place. Je pense que vous pouvez le faire avec très peu de pilotes sur la grille de départ."

Lire aussi : Formule 1 Course - Max Verstappen sur sa planète

"Vous savez que Fernando essaiera toujours de jouer à n'importe quel jeu, mais il sera toujours fair-play. C'était une belle bataille. Je pense que celui qui est monté sur le podium, quel qu'il soit, l'a bien mérité", a-t-il indiqué, ajoutant par la suite : "Je ne pense pas que j'aurais pu faire quelque chose de différent. J'aurais aimé être sur le podium, ça fait mal de perdre, mais je suis content pour Fernando parce qu'il a fait une bonne course."

Le podium, auquel s'ajoute la cinquième place de Lance Stroll, est une belle récompense pour Aston Martin après une seconde partie de saison difficile, qui a vu passer l'écurie de la troisième à la cinquième place du championnat constructeurs. Alonso a donc dédié son podium au personnel de l'usine de Silverstone.

"C'est un résultat phénoménal pour l'équipe", a-t-il ajouté. "Nous avons été en difficulté pendant deux mois, en particulier lors des deux dernières courses avec deux abandons. Ce podium est donc pour eux, pour tout le monde à l'usine, et nous nous sommes battus jusqu'au dernier tour. Évidemment, nous apprenons encore à connaître la voiture, ces voitures sont si complexes sur le plan aérodynamique. Nous avons fait quelques expériences pour trouver la direction à prendre pour l'année prochaine, sans oublier que nous sommes toujours en compétition cette année. Je suis donc heureux de ce résultat."

Propos recueillis par Adam Cooper