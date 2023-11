Course - Max Verstappen sur sa planète

Max Verstappen s'élançait de la pole position à la suite d'une séance qualificative animée à Interlagos, suivi par Charles Leclerc et les Aston Martin de Lance Stroll et Fernando Alonso. Lewis Hamilton complétait le top 5 sur la grille de départ, Sergio Pérez étant seulement neuvième après avoir rencontré un drapeau rouge dans l'unique tour de Q3.

Drapeau rouge au premier tour

Tous les pilotes ont pris le départ en pneus tendres à l'exception de Logan Sargeant, 19e, en mediums... Tous ? Non ! Charles Leclerc a percuté le mur à Ferradura dans le tour de formation, déplorant une défaillance hydraulique et se désolant de sa malchance.

L'envol des Aston Martin a été très laborieux, et c'est Lando Norris qui s'est propulsé à la deuxième place depuis le septième emplacement de la grille, suivi par Hamilton. Plus loin, à l'approche du premier virage, Nico Hülkenberg a été pris en sandwich par Kevin Magnussen et Alexander Albon, accrochant la Williams. Seul l'Allemand a pu continuer la course, alors qu'un pneu (sans la roue) a atterri sur l'aileron arrière de Daniel Ricciardo.

Le drapeau rouge a été agité, alors que Verstappen menait devant Norris, Hamilton, Alonso, Stroll, Russell, Pérez, Sainz, Ocon et Tsunoda. McLaren s'est alors efforcé de réparer la monoplace d'Oscar Piastri, endommagée dans l'accident du départ. L'Australien, comme son compatriote Ricciardo, a pris le second départ depuis la pitlane en raison de ces réparations, par conséquent à un tour du leader, et il était le seul du plateau en mediums.

Verstappen conserve la tête

Verstappen n'a pas été inquiété pour cette deuxième extinction des feux. En revanche, Hamilton a attaqué Norris, sans succès, avant d'être doublé par Alonso au virage 4. L'autre Aston Martin, celle de Stroll, a perdu deux places dans ce tour. Russell, cinquième derrière son coéquipier, a fait le vœu de ne pas l'attaquer afin que les Mercedes ne perdent pas de temps inutilement.

Norris, lui, ne se laissait pas distancer par Verstappen, et il a même lancé l'assaut au huitième tour, sans succès. Le Néerlandais a toutefois aussitôt creusé un écart supérieur à une seconde, et l'a porté à deux secondes dès la dixième boucle.

Pérez double les Mercedes (plusieurs fois)

Au 14e tour, Pérez a trouvé l'ouverture sur Russell pour le cinquième rang, l'Anglais ne parvenant pas à riposter au virage 4. Le pilote Mercedes s'exaspérait de la gestion des pneus demandée par son écurie. Pérez a ensuite doublé Hamilton, également grâce au DRS, au 18e passage.

Le septuple Champion du monde a été le premier pilote aux avant-postes à rentrer au stand, après 18 des 71 tours au programme, passant des tendres aux mediums. Il est reparti 11e sans être dans le trafic. Russell a fait de même au passage suivant. Pérez, lui, est rentré à la fin de la 20e boucle, mais c'était trop tard pour éviter l'undercut, et Hamilton est repassé devant. Le Mexicain a remis en question le timing de son arrêt au stand à la radio, avant de reprendre l'avantage sur la Mercedes au tour suivant.

Les Aston Martin ont changé de pneus à leur tour, Alonso repartant devant les Mercedes tandis que Stroll les a promptement dépassées. Verstappen et Norris, eux, sont rentrés au stand simultanément au 27e tour. L'avance du Néerlandais atteignait les cinq secondes.

À la mi-course, Verstappen menait avec cinq secondes d'avance sur Norris, 14 sur Alonso, 15 sur Pérez, 21 sur Stroll, 24 sur Hamilton, 25 sur Sainz et Russell. Le pilote Ferrari venait de prendre l'avantage sur une Mercedes et n'a pas tardé à faire de même sur la seconde. La descente aux enfers des Flèches d'Argent a continué lorsque Pierre Gasly a pris l'avantage sur Russell au 43e tour.

Descente aux enfers pour Mercedes

Pérez et Hamilton ont lancé la deuxième salve d'arrêts au stand aux avant-postes, après 46 des 71 boucles au programme, immédiatement imités par Alonso, tous trois adoptant les tendres. "On aurait dû mettre les durs", a estimé Hamilton, alors que ce composé n'avait été utilisé par personne depuis le début de la course. L'Anglais a ensuite été dépassé par Gasly, avec une usure pneumatique équivalente. "Je suis dans son DRS, et je ne le rattrape quand même pas !" se désolait-il.

Alors que Russell était contraint à l'abandon par une surchauffe moteur, Verstappen a effectué son deuxième arrêt à 15 tours du but, Norris préférant rester en piste au cas où une neutralisation favorable viendrait lui donner un coup de pouce. McLaren l'a finalement appelé au stand à 12 boucles du drapeau à damier.

En fin de course, le suspense venait de la bataille pour le podium entre Alonso et Pérez. Bénéficiant longtemps du DRS, le Mexicain a mis un certain temps à lancer l'assaut, mais lorsqu'il l'a fait dans l'avant-dernier tour, il a d'emblée trouvé l'ouverture. Alonso a toutefois riposté dans la dernière boucle et a fait son retour sur le podium.

Verstappen s'est ainsi imposé devant Norris, qui lui a chipé le point du meilleur tour en course grâce à son arrêt au stand plus tardif. Suivaient donc Alonso, Pérez et Stroll, pour une véritable bouffée d'air frais chez Aston Martin. Sainz, Gasly, Hamilton, Tsunoda et Ocon complétaient le top 10, devant Logan Sargeant.

