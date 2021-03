Alonso : "Je suis meilleur" qu'Hamilton, Verstappen et Vettel

Fernando Alonso vous avait manqué ? Eh bien le voilà qui prouve qu'il n'a rien perdu de sa capacité à distribuer les punchlines et susciter d'âpres discussions. À quelques jours de son premier Grand Prix en F1 depuis la saison 2018, le pilote Alpine, qui aura 40 ans en juillet, a participé à un entretien pour la BBC. Dans celui-ci, il s'est tout simplement dit "meilleur" que des pilotes comme Lewis Hamilton, Max Verstappen ou Sebastian Vettel, malgré ses deux années en dehors du paddock.

"Ça va être génial, j'ai hâte [d'y être] ; il y a quelques jeunes gars talentueux qui ont réalisé de belles performances dans les catégories junior, et puis nous avons toujours les champions, qui étaient là il y a deux ans avec Lewis, Sebastian, Kimi [Räikkönen]", commence-t-il.

"Verstappen, même s'il fait partie des jeunes et de la jeune génération, il court au plus haut niveau depuis déjà quatre ou cinq ans. Nous avons une grille compétitive et ce sera un défi de battre tout le monde en piste."

Puis, quand l'intervieweur Ben Croucher lui demande s'il s'estime aussi bon que ces pilotes en dépit de ses deux années d'absence, l'Espagnol répond sans sourciller derrière son masque (au sens propre et figuré) : "Non, je suis meilleur."

Plus tard, il précise malgré tout que 2021 ne sera sans doute pas l'année où il retrouvera les succès d'antan et que l'ambition est surtout pour 2022, où la révolution technique annoncée est censée resserrer la hiérarchie et, éventuellement, en rebattre les cartes : "Je suis de retour en Formule 1 avec l'objectif de bien faire évidemment, et l'objectif de pouvoir gagner des courses, en espérant me battre pour les championnats. "

"Nous savons que cette année, ce ne sera pas possible parce que les règlements sont un peu différents, mais fondamentalement les mêmes que les années précédentes, donc je ne vois pas de miracles se produire à ce niveau. Mais en 2022, il y a une chance que la nouvelle réglementation change un peu l'ordre de la grille et nous voulons être l'une de ces équipes qui surprendra tout le monde et pour cela, nous devons travailler dur cette année."