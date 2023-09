Alonso "moins inquiet" pour Aston Martin en arrivant à Suzuka

Quelques jours après avoir qualifié son Aston Martin d'"inconduisible" au Grand Prix de Singapour 2023 de F1, Fernando Alonso est arrivé rasséréné au Japon. En effet, l'écurie britannique a réalisé que les dégâts détectés sur le carénage de la suspension avant de l'AMR23, survenus dès le second tour de course, avaient créé des perturbations aérodynamiques handicapantes.

"Il est certain que ça n'a pas aidé", a déclaré l'Espagnol face à la presse ce jeudi. "Nous savons à quel point cela [nous] a affectés, et nous n'allons pas le partager [publiquement], mais c'était significatif. Je suis donc un peu moins inquiet de la performance à Singapour en sachant les dégâts que nous avons subis."

"Ce n'était pas notre véritable rythme de course et, sans cela, nous aurions peut-être pu suivre le train des leaders et avoir moins de problèmes avec l'Alpine, puis avec [Sergio] Pérez. Ensuite, tout aurait été différent. Quand on n'est pas très rapide, on a beaucoup de problèmes."

Alors que l'hypothèse que ces dégâts aient pu être causés par des débris liés à l'accrochage entre Yuki Tsunoda et Pérez dans le premier tour a été évoquée, Alonso s'est montré très secret : "C'est une affaire privée".

Alonso absolument pas déçu du projet Aston

En dépit de la situation particulière de Singapour, épreuve terminée au 15e rang par le double Champion du monde pendant que Lance Stroll était forfait, la dynamique actuelle d'Aston Martin n'est pas très bonne, l'écurie ayant signé coup sur coup ses deux plus mauvaises récoltes de points de la saison (deux en Italie, aucun à Marina Bay), dans le contexte d'un coup de frein plus global depuis le GP d'Autriche.

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

Le début de la campagne avait pourtant été marqué par six podiums lors des huit premiers GP et un statut relativement clair de deuxième force derrière Red Bull. Alonso, qui soulignait déjà à cette époque que ces résultats étaient arrivés comme une surprise dans les rangs d'Aston, assure ne pas être déçu de ce qui peut ressembler à un retour sur terre.

"Pas du tout. Je suis extrêmement satisfait du projet. Même lors de courses difficiles comme Singapour ou Monza, tous nos débriefs, toutes nos réunions avec l'usine, tout cela est très productif. C'est au cours de ce genre de week-ends que nous apprenons le plus."

"Les étapes que nous planifions pour l'avenir, ou pour l'année prochaine lorsque nous nous présenterons à ces courses, sont donc tout simplement énormes. Je n'ai jamais vu une telle ampleur en termes d'idées et de choses qui sont sur la table. La motivation de l'équipe pour devenir une structure de pointe, les ressources et la détermination sont tout simplement exceptionnelles. Je suis très heureux."

"Nous devons accepter que tous les acteurs [de la F1] ont un niveau très élevé. Tout le monde a de très bons designers, une très bonne équipe, des souffleries, ce genre de choses. Quand nous songeons à la soufflerie qui sera construite l'année prochaine, nous nourrissons de grands espoirs ; la plupart des équipes de pointe ont déjà ce type de soufflerie depuis quelques années. Donc, nous ne ferons que nous mettre au diapason. Aujourd'hui, nous sommes à la traîne. Il faut donc que nous ayons les pieds sur terre à cet égard."

Avec Jonathan Noble