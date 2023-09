Aston Martin n'a aucun problème avec les critiques d'Alonso

Fernando Alonso a connu à Singapour son pire week-end de la saison, le premier lors duquel il n'a inscrit aucun point en 2023. Il s'agissait globalement d'un Grand Prix difficile pour Aston Martin qui a par ailleurs vu Lance Stroll déclarer forfait après son accident des qualifications.

Lors de la course, qu'Alonso a terminé à la 15e place, l'Espagnol a longtemps été dans le top 8 avant que le pari de l'arrêt sous Virtual Safety Car ne transforme sa fin d'épreuve en calvaire : durant ce passage par les stands, où il a purgé une pénalité de cinq secondes pour avoir coupé la ligne d'entrée dans la pitlane plus tôt en course, un problème sur la roue arrière droite a fait s'éterniser l'arrêt. En conséquence, il est passé de la sixième position à la 15e.

Il s'est ensuite rendu coupable d'un tout droit, ce qui l'a définitivement fait passer en 17e et dernière position. Il a finalement franchi la ligne d'arrivée en 15e place, après les abandons devant lui de Valtteri Bottas et George Russell. Une partie de sa course a été impactée, dans une mesure inconnue, par un problème avec une pièce aéro et un comportement difficile de sa monoplace, au point qu'à la radio il a fini par la qualifier d'"inconduisible".

Au sein de la direction de l'écurie, on n'accorde toutefois pas trop d'importance à ces mots prononcés dans le feu de l'action : "En tant qu'équipe, nous devons accepter qu'un pilote soit critique", a déclaré Mike Krack, directeur d'Aston Martin, lorsque Motorsport.com l'a interrogé sur le commentaire d'Alonso.

"Il est évident que les performances ne sont pas celles qu'il attend et auxquelles il est habitué, mais je pense que ce n'est pas grave. Nous voulons qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes et il est normal que les sportifs réagissent de la sorte. Ce n'est donc pas un problème."

Avant sa série de déconvenues, Alonso était en lice pour le top 6. "Nous pensions avoir un bon rythme", a ajouté Krack. "Je pense que nous savions d'emblée qu'il serait difficile de suivre les pilotes de tête. Donc je pense qu'avec les pneus mediums, tout s'est bien passé."

Fernando Alonso devant Esteban Ocon.

"Puis, après la voiture de sécurité, nous avons monté les pneus durs, et nous avons eu un peu plus de mal, nous devons comprendre pourquoi. Au point où lorsque la voiture de sécurité virtuelle a été déclenchée, nous n'étions pas sûrs de pouvoir tenir toute la distance avec un niveau de performance convenable. Nous avons décidé de changer [de pneus], puis la suite des événements, la pénalité, l'arrêt au stand, ça a mal tourné, et nous nous sommes retrouvés en très mauvaise posture."

Un résultat d'autant plus décevant que le rythme affiché lors des longs relais en EL2 était plutôt prometteur : "Nous devons vraiment comprendre ce qui s'est passé. Nous avions aussi quelques dégâts sur la voiture dont nous devons étudier l'ampleur. Nous avons eu un problème sur l'un des carénages de suspension, une pièce aérodynamique. Nous l'avons vu lors de l'arrêt au stand, et nous l'avons vu sur les photos."

"Nous avons utilisé les trois types de pneus différents. Et Singapour est aussi un endroit où l'on roule tout le temps dans le trafic, ce qui a beaucoup d'impact [sur les performances] et on ne sait pas à quel point les autres roulent à l'économie, à quel point ils gèrent. C'est donc l'une des courses les plus difficiles à comprendre."

Avec Adam Cooper