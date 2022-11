Alonso persiste : "Ces choses arrivent toujours sur ma voiture"

Charger le lecteur audio

Victime d'un problème technique après 27 tours de course lors du Grand Prix d'Abu Dhabi 2022, Fernando Alonso a connu son sixième abandon de la saison. Armé d'un discours qui est le sien depuis plusieurs mois sur le sujet, l'Espagnol n'a évidemment pas manqué de faire remarquer à sa sortie du cockpit, pour ce qui était sa dernière course avec Alpine et chez Enstone, que les soucis de ce genre s'étaient, selon lui, concentrés de son côté du garage.

"Malheureusement, un autre problème de moteur", a-t-il déclaré devant les médias. "C'est donc le résumé de l'année, malheureusement, ces choses arrivent toujours sur la voiture #14. Donc une de plus."

"Je suis heureux que ce soit terminé", a-t-il ensuite ajouté. "Comme je l'ai dit, il y a des faits qui cette année ont été un petit peu contre nous dans la voiture #14. Six abandons, mais il y a aussi des choses qui ne comptent pas comme un abandon mais qui en étaient, comme le problème des qualifications en Australie. La course sprint en Autriche, je n'ai même pas pu la démarrer, et des choses comme ça."

"Donc je pense qu'il y a eu neuf ou dix problèmes de fiabilité, ce qui n'est évidemment pas acceptable à ce niveau. Et ils sont tous arrivés sur ma voiture [Esteban Ocon a connu deux abandons en course et plusieurs problèmes techniques en cours de week-end, ndlr], donc je suis heureux d'en finir et de démarrer demain avec le moulage de baquet pour Aston [Martin], mardi avec le test des pneus et, espérons, un nouveau projet avec plus de réussite."

Alonso va en effet débuter dès ce lundi ce qui pourrait être le dernier chapitre de sa carrière et il savoure sa perspective : "Le projet est incroyable, ce qu'ils font en termes de recrutement de personnes, d'installations, d'investissements. Donc oui, je pense que de bons moments vont arriver et je suis impatient d'être à l'année prochaine."

Pour ce qu'il considère "absolument" comme sa meilleure saison en F1 depuis 2012, Alonso tient tout de même à saluer le travail d'Alpine en dépit de ses piques des derniers mois : "Bien sûr [qu'Alpine mérite d'être salué]. Je veux dire, il y a de la frustration aujourd'hui, je ne peux rien y faire. Mais je suis très reconnaissant. Et je penserai toujours à Alpine ou Renault avec de bons souvenirs. Nous avons gagné les deux championnats, j'ai passé neuf ans de ma vie en Formule 1 avec Renault ou Alpine. Donc oui, je serai toujours reconnaissant et je leur souhaite la meilleure des réussites l'année prochaine."

Avec Luke Smith