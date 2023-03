Alonso sur le podium, des débuts "iréels" avec Aston Martin

Charger le lecteur audio

Tout aurait pu très mal tourner dès le départ. Mais il était écrit que Fernando Alonso survivrait sans trop mal au contact provoqué par un freinage optimiste de Lance Stroll au virage 4 pour s'offrir, 57 tours plus tard, le 99e podium de sa longue carrière.

Il aura fallu, pour y parvenir, repasser en course les deux Mercedes qu'il devançait sur la grille, ce qui sera chose faite en fin de premier relais pour George Russell et au début du dernier pour Lewis Hamilton, au prix dans les deux cas d'une belle et respectueuse lutte.

Plus brouillon sera l'affrontement pour aller chercher la troisième marche face à un Carlos Sainz pourtant en difficulté, mais là encore, le double Champion du monde se sortira sans dommage d'une manœuvre un peu manquée au virage 4. Entre-temps, l'abandon de Charles Leclerc avait dégagé une voie royale vers "la boîte".

Réagissant à ce résultat inespéré quand il avait annoncé son intention de rejoindre Aston Martin à l'été 2022, Alonso s'est évidemment montré on-ne-peut-plus ravi pour lui et sa nouvelle structure : "[C'est] incroyable pour l'équipe. C'est un super week-end. Finir sur le podium lors de la première course de l'année, c'est juste incroyable ce qu'Aston Martin a fait pendant l'hiver pour avoir la deuxième meilleure voiture lors de la première course. C'est tout simplement irréel."

"Évidemment, j'aurais aimé partir devant [les Mercedes] et ensuite utiliser le rythme. Mais nous n'avons pas connu le meilleur départ aujourd'hui. Nous avons dû faire des dépassements sur la piste. C'était un peu plus excitant. Plus d'adrénaline, c'est sûr. Les gens aiment ça. Nous aussi, nous avons apprécié."

L'Espagnol en a profité pour saluer la course de son équipier Stroll qui, au-delà d'avoir failli causer l'embarras dans le clan Aston au départ, a mené une bonne course pour terminer sixième, devant la Mercedes de Russell, malgré des fractures aux poignets et au pied droit consécutives à son accident de vélo il y a deux semaines.

"Tout d'abord, je pense que je dois féliciter Lance, mon coéquipier. Il a été opéré il y a 12 jours et maintenant il se bat bien avec tout le monde."