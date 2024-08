Un point pour Alonso : "C'est même trop pour le rythme que l'on avait"

Brillamment qualifié dans le top 10 à Zandvoort, Fernando Alonso a arraché le dernier point en jeu lors du Grand Prix des Pays-Bas. Un résultat qui selon lui dépasse le niveau actuel d'Aston Martin et ne change pas grand-chose à la situation de l'écurie, isolée au cinquième rang du championnat constructeurs.

"Rien de neuf", c'est également le sentiment du double Champion du monde, pour qui la trêve estivale n'a pas apporté de solutions. Celles-ci sont toutefois espérées prochainement.

Il y a sept écuries plus rapides.

"Un point, c'est même probablement un peu trop pour le rythme que l'on avait", lâche Fernando Alonso, qui avait même chuté hors du top 10 lors de la première salve d'arrêts. "Mais on a fait de bonnes qualifications et partir septième nous a évidemment offert la possibilité d'inscrire ce point. Nous devons faire mieux. Cela fait déjà quelques courses que l'on a du mal à suivre certaines écuries du milieu de grille, et nous devons comprendre pourquoi et faire mieux."

"Je pense que ça n'a pas beaucoup changé après la pause [estivale]. À Budapest, on s'est battus avec Yuki [Tsunoda] jusqu'au dernier tour. À Spa, je pense que Williams et Alpine étaient plus rapides que nous, mais nous avons fait une stratégie à un arrêt et nous les avons battus grâce à ça. Et ici, je pense qu'Alpine et Haas étaient plus rapides que nous. Donc globalement, je pense qu'il y a sept écuries plus rapides, et nous devons évidemment nous améliorer."

Fernando Alonso a bataillé à Zandvoort. Photo de: Andy Hone / Motorsport Images

Une fois encore, l'AMR24 a affiché ses bonnes dispositions sur un tour à Zandvoort, puisque Lance Stroll est lui aussi entré en Q3 avant de voir sa course plombée par une pénalité consécutive à un excès de vitesse dans les stands. Fernando Alonso, lui, attend les futures évolutions dans l'espoir de voir Aston Martin non pas faire un bond mais se replacer au cœur du peloton.

"Les qualifications sont probablement notre force cette année", répète l'Espagnol. "Mettre deux voitures en Q3 est normalement bon signe. Et nous étions probablement un peu meilleurs que ce que nous aurions dû être. [Dimanche] c'est la réalité et comme je l'ai dit, rien n'a changé lors des trois ou quatre derniers Grands Prix. [...] Nous devons mieux comprendre la voiture. Nous devons apporter des nouvelles pièces lors des prochains Grands Prix et essayer de nous retrouver où nous étions en début d'année."

Interrogé sur la hiérarchie de plus en plus fluctuante, Fernando Alonso observe mais considère logiquement les quatre écuries de pointe hors d'atteinte quoi qu'il arrive.

"C'est peut-être en dents de scie pour Mercedes, mais McLaren, Red Bull et Ferrari jouent le podium chaque week-end", souligne-t-il. "Par exemple, lors des deux prochains Grands Prix, Ferrari devrait avoir la voiture à battre, on l'a vu l'an dernier à Monza et à Singapour. Leclerc a gagné à Monaco cette année, donc je pense qu'ils seront favoris. J'adorerais avoir ce genre d'incertitudes."