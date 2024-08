Aston Martin choisit de prendre "un nouveau départ technique"

Reculer pour mieux sauter, c'est la stratégie que compte employer Aston Martin après une première partie de saison décevante. Dans la continuité d'une fin de saison 2023 déjà sur la pente descendante, l'écurie de Silverstone a raté le coche avec le développement de l'AMR24, la contraignant à rentrer dans le rang.

Fernando Alonso a glané 49 points, Lance Stroll 24, et l'on n'a pas vu de vert sur le podium en 2024 contrairement à l'exercice précédent. De quoi faire chuter Aston Martin au cinquième rang du championnat constructeurs, loin des quatre top teams.

S'il a convenu qu'en interne il y avait "une pression énorme" mais que Lawrence Stroll saurait se montrer patient devant sa compréhension du temps nécessaire en Formule 1, Mike Krack se doit néanmoins de trouver des solutions. Le directeur de l'écurie révèle ainsi la décision prise de reprendre les choses sur le plan technique, parallèlement aux recrutements importants qui se poursuivent à l'usine de Silverstone.

"Si l'on regarde dans le rétro, nous avons débuté la saison là où nous le pensions", observe le Luxembourgeois dans un entretien accordé à Motorsport.com. "Nous nous attendions à être la cinquième écurie en rythme de course et nous l'avons confirmé lors des premiers Grands Prix, tout en laissant entrevoir des performances légèrement meilleures en qualifications. Ensuite nous avons commencé à développer la voiture et c'est tout simplement allé dans la mauvaise direction.

"Nous n'avons pas réussi à améliorer les performances avec les évolutions, contrairement à la concurrence. Si l'on n'avance pas, on se fait dépasser, et je pense que c'est un juste résumé de cette première moitié de saison. Quand on compare les performances, je pense que l'on peut identifier Imola comme l'un de ces moments-là, car tout le monde y a apporté des évolutions. Si les nôtres ne sont pas à la hauteur de ce que l'on attend et que les autres y parviennent, ce que j'ignore mais que je dois supposer, on fait un pas en arrière. C'est la dure réalité de la Formule 1."

"Gérer les attentes"

Aston Martin peine à suivre le rythme des meilleurs. Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images

L'heure du diagnostic mais également du traitement de choc a donc sonné chez Aston Martin, d'abord dans l'espoir de progresser à moyen terme mais également de préparer l'avenir avant la bascule sur l'association très ambitieuse avec Honda pour 2026.

"Le plus important, c'est de comprendre pourquoi ça n'a pas donné ce que ça devait", insiste Mike Krack. "Je dois dire que ces deux derniers mois ont vraiment été durs en matière d'analyse, car ce n'est pas une découverte instantanée, ça prend un peu de temps à analyser. Ensuite il faut prendre des mesures pour changer les choses, puis il faut fabriquer les pièces. Dans le même temps, il y a cinq, six, sept ou huit Grands Prix où l'on accumule des résultats négatifs."

"Ça conduit à des attentes très élevées de ce que l'on fait et de ce que ça va régler. Nous avons donc décidé d'adopter une approche un peu différente, parce que la voiture n'a pas donné les résultats escomptés, mais il s'agit plutôt d'un nouveau départ, puis de s'appuyer dessus. Encore une fois, il s'agit de gérer les attentes. Retourner la situation dans une saison aussi intense ne se fait pas en cinq minutes, et nous devons tous en être bien conscients, tout en étant convaincus que le changement d'approche apportera la performance que nous voulons."

"Nous voulons évidemment ajuster la manière dont on fait toutes ces choses à la fois. Mais je dirais que c'est plutôt un nouveau départ technique, quant à la manière d'amener la voiture où l'on veut, de l'approche dans le développement aérodynamique, et également de la compréhension du processus qui nous y a menés."

Propos recueillis par Alex Kalinauckas