Krack admet une pression interne "énorme" chez Aston Martin

Cette année, Aston Martin n'a pas pu réitérer sa très bonne entame de saison de 2023. L'équipe britannique était passée de septième au championnat constructeurs en 2022, à six podiums lors des huit premières courses avec une victoire manquée de peu à Monaco. À l'époque, Fernando Alonso était le premier rival des Red Bull de Sergio Pérez et Max Verstappen.

Les concurrents principaux d'Aston Martin, Ferrari et Mercedes, avaient adopté une autre approche l'année passée. Ils ont d'abord persévéré avec leurs propres concepts, avant de finalement rejoindre la voie aérodynamique des pontons menée par Red Bull, peu après suivie par McLaren qui a finalement devancé les trois équipes, menaçants directement les Champions du monde. La remontée des quatre top teams a rapidement éteint les résultats étincelants de l'équipe verte.

Après son début de saison 2024 à l'écart de ses rivaux du haut de grille, la tentative d'Aston de raccrocher le haut du panier avec un important programme de développement touchant l'aileron avant, le plancher et l'aérodynamique lors du Grand Prix d'Émilie-Romagne, n'a pas abouti. L'équipe occupe ainsi la cinquième place du championnat constructeurs, avec comme meilleur résultat la cinquième place d'Alonso en Arabie saoudite.

Dans une interview exclusive accordée à Motorsport.com à Silverstone, le directeur d'Aston Martin, Mike Krack, a expliqué que le début de l'année 2023 était "flatteur" mais ne "reflétait probablement pas la situation" de l'écurie britannique, en précisant qu'Aston était performant au moment où les autres équipes ne l'étaient pas. Une dynamique qui a basculé quand Ferrari, Mercedes et McLaren ont repris du poil de la bête.

Interrogé sur l'avis du propriétaire de l'équipe, Lawrence Stroll, devant la saison actuelle de son écurie et sur le climat interne d'Aston au vu de ses résultats insatisfaisants, Krack a répondu comprendre la "pression énorme" qui pesait sur ses épaules, mais qu'une remontée au classement ne se faisait pas en claquant des doigts.

"[Il faut se demander] quels sont les progrès réalisés par rapport à la concurrence au fil des ans ?", a-t-il expliqué. "On a des objectifs ambitieux et on essaie de les gérer. C'est quelque chose dont on discute, on a un plan en place et on sait qu'on ne peut pas passer de la septième à la première place [comme ça]. Ce n'est pas possible. On a besoin de ceci et de cela. Vous avez vu une partie de ce dont nous aurons besoin à l'avenir. C'est un premier point."

"Je pense qu'il faut faire preuve d'un certain réalisme et de patience. Mais lorsque l'on se rend sur place, que l'on apporte des évolutions et qu'elles ne fournissent pas les performances attendues, la pression augmente, et à juste titre. Je pense que la perception de l'extérieur n'est pas fausse ou erronée. De l'intérieur, il y a une pression énorme. Parce que [les évolutions d'Imola] ne donnent pas les résultats escomptés et qu'il faut essayer de résoudre le problème le plus rapidement possible."

L'ingénieur luxembourgeois a toutefois insisté sur le fait que Lawrence Stroll saurait se montrer patient : "À ce niveau, je comprends aussi qu'il y ait moins de patience. Lawrence travaille dans ce secteur depuis longtemps, il connaît très bien le fonctionnement de la Formule 1. Il sait aussi que si l'on a quelque chose qui ne fonctionne pas, il faut du temps jusqu'à ce que l'on ait quelque chose de mieux."

"C'est une situation dans laquelle nous n'aimerions pas nous trouver. Nous avons commencé la saison en cinquième position, nous voulions nous rapprocher, nous avions un plan pour nous rapprocher des voitures de tête, et nous n'avons pas réussi à le faire."

Récemment, Aston Martin a également procédé à un changement au sommet de sa structure directionnelle. L'ancien chef des moteurs de Mercedes, Andy Cowell, devrait remplacer l'ancien chef d'équipe de McLaren, Martin Whitmarsh, en tant que PDG du groupe en octobre prochain.