Vers un remaniement interne après les départs chez Red Bull

Jonathan Wheatley quittera Red Bull à l'issue de la saison actuelle, 18 ans après ses débuts au sein de l'écurie autrichienne. Âgé de 57 ans, il deviendra le Team Principal d'Audi F1 et travaillera aux côtés de Mattia Binotto, récemment nommé à la tête de la future écurie allemande.

Le géant de l'automobile a racheté Sauber dans le but de créer sa propre voiture et fabriquer son propre moteur pour la saison 2026. Cependant, Audi a eu du mal à faire des progrès significatifs et n'est pas parvenue à signer Carlos Sainz, futur pilote Williams, pour devenir le coéquipier de Nico Hülkenberg, seul pilote confirmé pour l'année prochaine.

Selon Motorsport.com, le nouveau directeur opérationnel et technique d'Audi, Mattia Binotto, ancien patron de l'équipe Ferrari, n'a pas participé à la nomination de Wheatley.

Un casse-tête pour Red Bull

Des sources indiquent que Red Bull cherchera à remplacer Wheatley au sein de l'entreprise, ce qui donnera à l'équipe l'occasion de rafraîchir son organigramme. Si Christian Horner reste aux commandes, les départs de Wheatley et d'Adrian Newey signifient que l'équipe autrichienne sera contrainte de réorganiser sa structure et son muret des stands.

Cela pourrait se traduire par le retour du rôle de team manager, plutôt que du titre de directeur sportif détenu par Wheatley. Ce serait un avantage considérable pour Red Bull, qui cherche à réduire ses coûts pour se conformer au plafond budgétaire de la F1.

Alors que les départs de Wheatley et de Newey vont alimenter les spéculations selon lesquelles Red Bull est dans la tourmente, l'autre manière de voir les choses serait que l'équipe est en pleine évolution, avec un personnel expérimenté qui cède sa place à la relève. Le directeur technique de Red Bull, Pierre Waché, s'est vu proposer de nouvelles responsabilités quelques jours avant que le départ de Newey ne soit confirmé et il est probable qu'une nouvelle cible ait été identifiée pour le rôle de Wheatley.

Il était de notoriété publique dans le paddock que Wheatley aspirait à devenir directeur d'équipe. Au début de l'année, son nom à circuler pour succéder à Horner alors que ce dernier faisait l'objet d'une enquête interne. Cela a créé un malaise au sein de l'équipe avant que Wheatley ne signe une lettre de soutien à Horner, qui l'avait recruté chez Renault en 2006.

Jonathan Wheatley, directeur de l'équipe Red Bull Racing Photo par : Red Bull Content Pool

Red Bull pourrait maintenant scinder le poste occupé par Wheatley, peut-être en promouvant Gianpiero Lambiase, qui est déjà chef de l'ingénierie de course ainsi que l'ingénieur de course de Max Verstappen.

Une autre personnalité de haut rang serait chargée d'agir en tant que team manager dans les négociations avec la FIA. Cependant, des sources affirment qu'il est peu probable qu'elle cherche des candidats externes, préférant considérer les départs de personnel bien rémunéré simplement comme une évolution.