La RB20 "n'a pas répondu aux attentes" de Red Bull

Red Bull a clairement perdu du terrain sur ce début de saison par rapport à sa domination sans précédent de 2023. Même s'il l'on pourrait penser que la mauvaise forme de Sergio Pérez joue beaucoup dans le retard pris par l'écurie autrichienne au championnat constructeurs, tous les malheurs du taureau rouge ne peuvent être mis sur les épaules du Mexicain.

Ce sont surtout les performances de Max Verstappen qui sont à saluer au volant d'une monoplace en difficulté. Nous pouvons citer par exemple le récent Grand Prix de Grande-Bretagne où, le Néerlandais a été l'auteur d'une très bonne course malgré les problèmes de sa voiture.

Lorsque l'on compare la RB20 avec la toute-puissante RB19, victorieuse de 21 Grands Prix sur 22 la saison dernière, nous sommes en droit de nous demander les raisons d'un tel revirement de situation pour Red Bull. Est-ce dû au retour des autres écuries comme McLaren et Mercedes au vu de la fin du cycle de l'air de l'effet de sol ? Ou bien les Champions du monde se sont-ils trompés sur leur monoplace de 2024 ?

Lire aussi : Formule 1 Wheatley quitte Red Bull pour prendre la tête de l'équipe Audi

Dans une interview exclusive accordée à Motorsport.com, Pierre Waché, le directeur technique de Red Bull, a avoué que la RB20 n'était en effet pas à la hauteur des espérances de l'équipe. Lorsqu'on lui a posé la question si la situation actuelle était celle imaginée pendant l'hiver, le Français a répondu : "Je dirais que ce n'est pas vraiment le cas".

"Nous nous sommes améliorés par rapport à l'année dernière, sans aucun doute, mais nous n'avons pas répondu à nos attentes dans certains domaines. En particulier dans les virages à haute vitesse, nous nous attendions à un peu plus que ce que nous avons obtenu. Sans penser à la compétitivité de la voiture, en nous basant simplement sur nos propres références, nous nous attendions à un peu plus avec nos outils."

Sergio Pérez, et Max Verstappen dans la voie des stands du Gp du Canada. Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images

Waché a énuméré plusieurs raisons pour expliquer cette situation, dont le fait que les outils de l'équipe seraient éventuellement jugés trop ancien. Mais surtout, les restrictions de tests aérodynamiques (ATR pour Aerodynamic Testing Regulations) qui réduisent l'utilisation des outils de développement aérodynamique d'une équipe, en fonction de sa position au classement constructeurs. Plus l'écurie est bien classée, plus elle sera sanctionnée. Red Bull étant les Champions du monde en titre, ils sont ceux qui en souffrent le plus.

"Je pense que certains aspects [des difficultés de la RB20] peuvent être liés à la corrélation", a ajouté l'ingénieur français. "Nous utilisons une soufflerie assez ancienne et cela peut aussi être lié à la capacité réduite due à notre position dans le championnat [à cause des ATR] et peut-être aussi au fait que c'est la troisième année avec ce type de règlement."

"En 2024, nous nous attendions également à ce que la concurrence soit présente plus ou moins dès le début. Nous nous attendions à ce que les autres soient très proches parce que les performances que vous pouvez trouver avec la voiture sont bien sûr limitées dans le cadre de la même réglementation. Après les quatre ou cinq premières courses, les autres sont revenus, peut-être avec un décalage et un peu de retard, mais nous nous y attendions depuis le début, pour être honnête avec vous."

"Les limites imposées par ces réglementations sont assez élevées et il est bien sûr de plus en plus difficile de trouver des moyens de faire des progrès. Ensuite, il est presque certain que, parce que vous conservez les mêmes règlements, l'opposition reviendra à un moment ou à un autre."

Alors Red Bull a-il atteint son plafond de verre ? Pierre Waché n'est pas vraiment de cet avis. Il estime simplement que, après avoir passé les dernières années à montrer l'exemple en termes de développement pour les autres équipes, c'est maintenant à eux de s'inspirer de leurs rivaux.

"[Nous avons atteint] notre plafond [avec un concept spécifique] peut-être, mais cela ne veut pas dire que c'est le plafond général", a expliqué le directeur technique. "Dans ce domaine, on prend aussi les idées des autres. Au cours des deux dernières années, les gens ont pris nos idées, mais fondamentalement, vous avez besoin que les autres trouvent d'autres choses pour faire un pas en avant. Je pense que c'est ce qui commence à se produire maintenant et cela vous donne un plafond différent."

Une idée de concept à prendre serait celui des ailerons avant de McLaren, que Waché trouve "très intéressants", car ils "se comportent un peu différemment" des leurs. Preuve une nouvelle fois que l'équipe britannique semble avoir pris l'ascendant sur Red Bull et est devenue celle qui ouvre la marche vers cette fin de réglementation à effet de sol.

Propos recueillis par Ronald Vording