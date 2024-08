Binotto a été recruté pour "accélérer" le programme d'Audi en F1

La semaine dernière, Audi a annoncé sa séparation avec le PDG de l'équipe, Andreas Seidl, et le président du conseil d'administration, Oliver Hoffmann. Mattia Binotto, ancien directeur d'équipe de Ferrari, a été choisi pour remplacer les deux hommes, l'Italien prenant ses fonctions à partir du 1er août, et Jonathan Wheatley, directeur sportif de Red Bull actuellement, prendra le rôle de Team Principal l'an prochain.

Audi a annoncé son entrée en F1 il y a deux ans, mais malgré l'accélération de son rachat du groupe Sauber, son intégration dans l'écurie suisse et sa capacité à attirer des talents ne se sont pas déroulées aussi facilement qu'on l'espérait. En plus d'être en queue de championnat cette année, une lutte de pouvoir en coulisses entre Seidl et Hoffmann a convaincu le PDG d'Audi, Gernot Döllner, de les remplacer tous les deux et de nommer Binotto à la tête de l'équipe.

Dans le passé, les constructeurs automobiles ont souvent été accusés de trop s'impliquer dans la gestion de leurs équipes de F1, et les vastes responsabilités de Binotto semblent être un effort de Döllner pour donner à l'ancien membre de Ferrari toute la liberté de faire ce qu'il pense être le mieux pour l'équipe.

Alessandro Alunni Bravi, représentant de l'équipe, Stake F1 Team Kick Sauber, lors de la conférence de presse des directeurs d'équipe. Photo par : Sam Bloxham / Motorsport Images

"Depuis le rachat d'Audi, il était nécessaire d'accélérer le projet F1", a expliqué Alessandro Alunni Bravi, aujourd'hui représentant de l'équipe et dont le futur rôle reste flou. "Les objectifs sont clairs : avoir la pleine responsabilité et l'efficacité dans le processus de prise de décision."

"Je pense que le fait que Mattia aura un leadership clair, rendant compte directement au PDG d'Audi AG, Gernot Döllner, est un signe important de ce nouveau processus, qui nous aidera à accélérer encore plus cette transformation."

Avant que Wheatley soit annoncé au poste de Team Principal, Alunni Bravi a déclaré que Binotto avait tout son soutien pour procéder à d'autres changements dans la gestion, même si cela signifie qu'on lui demande d'assumer un rôle différent.

"Il est clair que Mattia est le leader de l'équipe, et bien sûr cela fera partie de sa décision de mettre en place l'équipe de direction", a déclaré Alunni Bravi. "Je ne pense pas que cela soit lié à une seule personne."

"Mattia a le soutien total de tout le monde chez Audi, y compris moi-même. Il a fait ses preuves et possède une vaste expérience de plus de 25 ans en Formule 1. Je pense qu'il est très compétent et qu'il a fait ses preuves, en particulier dans le domaine technique. Il possède toutes les caractéristiques nécessaires pour guider notre structure vers 2026 et au-delà."