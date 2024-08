George Russell a remporté ce qui était une belle victoire depuis la sixième place sur la grille de départ, à la faveur d'une stratégie pneumatique risquée à un arrêt unique, alors que les autres pilotes ont effectué deux passages par la voir des stands sur le circuit de Spa-Francorchamps.

Le pilote Mercedes a franchi la ligne d'arrivée avec seulement 0"526 d'avance sur son coéquipier Lewis Hamilton et 1"173 sur Oscar Piastri, troisième. Mais tout a changé environ une heure et dix minutes après le drapeau à damier… et consécutivement aux célébrations sur le podium. La Mercedes #63 était 1,5 kg en dessous du poids minimum réglementaire de 798 kg, conformément à l'article 4.1 du règlement technique de la F1, après avoir été vidée de son carburant.

Russell a qualifié ce déclassement de "déchirante", Hamilton remportant ainsi à sa place une 105e victoire en Grand Prix. Mais qui d'autre s'est vu retirer une victoire à cause d'une disqualification en F1 ? Retour dans les livres d'histoire !

James Hunt

Disqualifié du Grand Prix de Grande-Bretagne 1976 pour ne pas avoir bouclé un tour complet après un drapeau rouge.

Vainqueur officiel du Grand Prix de Grande-Bretagne 1976 : Niki Lauda, Ferrari

James Hunt fête sa victoire sur le podium, avant sa disqualification Photo de: Motorsport Images

La première disqualification de James Hunt au cours de la saison 1976 de F1 a eu lieu lors de la quatrième manche à Jarama, où il a gagné avec 30'97 d'avance. Il a cependant initialement perdu cette victoire car sa McLaren était trop large de 1,5 cm. Niki Lauda fut ainsi déclaré vainqueur, mais McLaren fit appel de la décision et, deux mois plus tard, la victoire de Hunt fut rétablie en raison d'une différence si minime qu'elle ne fut finalement pas considérée comme pertinente dans la performance de Hunt ce jour-là

L'histoire de cette sensationnelle saison 1976 ne s'arrête pas là ! Deux semaines plus tard, Hunt fut de nouveau déclassé, et cette fois-ci pour de bon, de sa victoire à Brands Hatch, qui fut attribuée à…Lauda. La revue du classement se produisit dans un contexte bien différent, après un énorme accident dans le premier virage où Hunt et plusieurs autres entrèrent en collision avec Clay Regazzoni qui venait de tenter de dépasser Lauda pour la tête au premier tour.

La course ayant été suspendue, Hunt ramena sa voiture endommagée aux stands, mais fut rapidement disqualifié pour avoir emprunté la sortie de secours dans la ligne droite de Cooper, signifiant qu'il n'était pas sur le circuit lorsque le drapeau rouge a été agité et que les commissaires ont déclaré que les pilotes devaient avoir effectué le tour dans son intégralité.

La pièce de théâtre se poursuivit la décision fut annulée par crainte de troubles dans la foule et Hunt remporta officiellement sa course à domicile ! Ferrari, Tyrrell et l'équipe Fittipaldi protestèrent contre son inclusion dans le classement et, deux mois plus tard, Hunt fut bien (de nouveau) disqualifié du GP de Grande-Bretagne, donnant pour de bon la victoire à Lauda. Le Britannique finit cependant par remporter le Championnat du monde cette année-là !

Nelson Piquet

Disqualifié du Grand Prix du Brésil 1982 pour avoir eu une voiture trop légère

Vainqueur officiel du Grand Prix du Brésil 1982 : Alain Prost, Renault

Podium : le vainqueur Nelson Piquet, Brabham, le deuxième Keke Rosberg, Williams, le troisième Alain Prost, Renault. Nelson Piquet et Keke Rosberg ont par la suite été disqualifiés en raison de la non conformité de leurs réservoirs d'eau. Photo de: Sutton Images

Nelson Piquet a été le premier pilote à être privé d'une victoire en course en raison d'une voiture trop légère, après avoir remporté le Grand Prix du Brésil 1982 à Rio de Janeiro. Cette course demeure connue comme l'une des plus éprouvantes de l'Histoire de la F1, car plusieurs pilotes ont souffert des températures élevées, notamment Riccardo Patrese qui a abandonné en raison d'épuisement dû à la chaleur.

Piquet était également en difficulté, se tenant souvent la tête d'une main dans sa monoplace, mais le Brésilien avait trop à perdre pour se permettre d'abandonner, car il se battait avec Gilles Villeneuve et Keke Rosberg pour la tête de la course. Piquet s'en sortit le mieux, le tête-à-queue de Villeneuve au 29e tour lui permit de prendre la tête, tandis que Rosberg recula et se contenta de la deuxième place.

Le pilote Brabham s'est ensuite évanoui sur le podium, mais tout cela ne servit à rien : Rosberg et lui furent disqualifiés après la course en raison d'une voiture trop légère. Le problème provenait du réservoir d'eau de lest, destiné à refroidir les freins, qui se vidait progressivement au cours du Grand Prix et devait être rempli après la course pour passer le contrôle technique, mais les deux équipes furent prises en flagrant délit !

C'est ainsi qu'Alain Prost, de Renault, remporta le GP du Brésil 1982 et que les réservoirs d'eau de ballast furent définitivement interdits, sept mois plus tard.

Alain Prost

Disqualifié du Grand Prix de Saint-Marin 1985 pour avoir eu une voiture trop légère

Vainqueur officiel du Grand Prix de Saint-Marin 1985 : Elio de Angelis, Lotus

Podium : le deuxième Elio De Angelis, Lotus, le vainqueur Alain Prost, McLaren, le troisième Thierry Boutsen, Arrows Photo de: Motorsport Images

Bien que Prost ait bénéficié de disqualifications lors du GP du Brésil en 1982, il s'est vu retirer sa propre victoire trois ans plus tard pour avoir également eu une voiture trop légère, cette fois à Imola.

Le GP de Saint-Marin 1985 a été dominé par de nombreux pilotes en panne d'essence, Nigel Mansell, Stefan Johansson, Ayrton Senna, Piquet et Martin Brundle s'étant tous arrêtés dans les derniers tours en raison de la limite stricte de 220 litres de carburant imposée ce jour-là.

Prost est même tombé en panne sèche lors du tour de refroidissement. Son ingénieur de l'époque, Tim Wright déclara à Motorsport.com que la McLaren avait été conçue pour être aussi légère que possible, mais que l'équipe n'avait pas tenu compte de la "perte de fluides".

Ainsi, la MP4/2B de Prost fut contrôlée comme étant 2 kg en dessous du poids minimum de 580 kg, ce qui entraîna une disqualification après la course. Elio de Angelis, de Lotus, remporta ainsi sa deuxième et dernière victoire en Grand Prix, bien qu'il n'en ait jamais mené un tour, alors que trois autres pilotes ont mené à un moment ou à un autre au cours des cinq derniers tours de course !

Ayrton Senna

Disqualifié du Grand Prix du Japon 1989 pour avoir rejoint la piste illégalement grâce à un départ poussé par les commissaires.

Vainqueur officiel du Grand Prix du Japon 1989 : Alessandro Nannini, Benetton

Alain Prost, McLaren, Ayrton Senna, McLaren Photo de: Steven Tee / Motorsport Images

La disqualification la plus controversée de l'Histoire de la F1 est sans doute celle de Senna, qui a perdu sa victoire au Grand Prix du Japon 1989 pour avoir rejoint la piste illégalement après avoir été poussé par des commissaires en bord de piste, ce qui a permis à Alain Prost de remporter son troisième Championnat du monde ce jour-là.

Les rivaux de McLaren se sont livrés une lutte acharnée pour la tête de la course jusqu'à une collision au 47e tour, lorsque Prost s'est engagé dans la chicane de Suzuka au moment où Senna s'est placé à l'intérieur, ce qui a forcé les deux pilotes à sortir de la piste.

Bien que Prost soit immédiatement sorti de sa voiture, Senna a tenté de reprendre la course, sachant que ses espoirs de titre seraient autrement réduits à néant en cas d'abandon. Le Champion du monde en titre demanda donc aux commissaires de pousser sa McLaren vers la voir de secours, ce qui permit à Senna de continuer et de remporter la course après avoir dépassé le nouveau leader Alessandro Nannini. Mais Nannini, grand oublié de ce jour-là, s'est vu attribuer la victoire après la course, car Senna fut disqualifié pour avoir demandé de l'aide extérieure et avoir manqué la chicane lors de la collision.

Senna a longtemps préféré se convaincre qu'il avait été disqualifié parce que le président de la FISA, Jean-Marie Balestre, voulait que Prost, un compatriote français, remporte le titre. McLaren s'est trouvé sous pression et a fait appel, sans succès. L'équipe a même reçu une amende de 100 000 dollars, tandis que Senna a été condamné à une suspension de six mois avec sursis.

Disqualifié du Grand Prix de Belgique 1994 pour usure illégale des patins de sa voiture

Vainqueur officiel du Grand Prix de Belgique 1994 : Damon Hill, Williams

Michael Schumacher, Benetton B194 Ford Photo de: Motorsport Images

Michael Schumacher a été le dernier pilote de F1 avant Russell à être disqualifié après avoir remporté une course, puisqu'il s'est également vu refuser la victoire au GP de Belgique en raison de l'usure des patins.

Le pilote Benetton a produit ce jour-là une performance dominante pour gagner avec 13 secondes d'avance, mais les contrôles techniques effectués après la course ont révélé que les patins de freins de Schumacher étaient excessivement usés de plus d'un millimètre, ce qui a entraîné sa disqualification.

La victoire revint à Damon Hill, qui réduisit son retard sur Schumacher à 21 points au championnat à cinq Grands Prix de la fin, mais l'Allemand remporta tout de même son premier titre cette année-là.

Les pilotes de F1 disqualifiés après un podium au XXIe siècle

Au-delà des victoires, il est également arrivé que des pilotes perdent leur podium après l'arrivée. Voici les cas recensés au cours du XXIe siècle :