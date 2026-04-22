Quand Schumacher battait enfin l'emblématique record de Senna

Le 22 avril 2006, à Imola, Michael Schumacher s'offrait la pole position du Grand Prix de Saint-Marin, en devançant alors la Honda de Jenson Button d'un peu moins de deux dixièmes. Une 66e pole qui lui permettait, enfin, de faire tomber l'un des records emblématiques détenus par Ayrton Senna.

Le symbole était évidemment d'autant plus fort à l'époque que l'effort de Schumacher au volant de sa Ferrari 248 F1 avait lieu sur le tracé où le Brésilien avait perdu la vie, sortant de piste quelques dizaines de mètres devant le même Schumacher, 12 ans plus tôt.

Toutefois, sur le moment, même si les médias et le public ne pouvaient que noter cette passation statistique d'importance, il y avait presque du côté de l'Allemand une quasi indifférence en comparaison à la mission qu'il s'était fixée de faire oublier la pénible saison 2005 et d'aller chercher un nouveau sacre, au volant d'une Ferrari redevenue compétitive.

Aussi, lors de la conférence de presse suivant la séance, invité par l'animateur à réagir au fait qu'il venait de battre l'un des records les plus emblématiques de Senna, Schumacher répondait simplement : "Oui. Avec la voiture dont nous disposions, après avoir obtenu la pole position à Bahreïn, il semblait à un moment donné assez évident que nous devrions être en mesure d'y parvenir."

Michael Schumacher après sa pole position au GP de Saint-Marin 2006. Photo de: Charles Coates / LAT Images via Getty Images

"Nous avons travaillé très dur, bien sûr - en raison de notre malchance et des erreurs que nous avons commises ces dernières semaines - pour rattraper notre retard, et nous y sommes parvenus : nous avons rattrapé un retard considérable. Évidemment, la course est importante - c'est un pas en avant dans cette direction -, mais vu la position de Fernando [Alonso, seulement cinquième sur la grille], en particulier, c'est formidable pour nous en termes de stratégie initiale et, espérons-le, de résultat également à l'issue de la course."

Face à cette réponse sans doute bien plus analytique et froide que ce que l'intervieweur l'espérait, il était alors demandé à Schumacher de "décrire son sentiment" après avoir battu ce record particulier, sur ce circuit particulier et devant ce public particulier. Là encore, pas question pour le septuple champion du monde de verser dans cette émotion particulière.

C'est certes une belle réussite, mais on n'y prête pas vraiment attention.

"En fait, le record a moins d'importance, d'une certaine manière", expliquait-il. "On y jette un œil une fois la course terminée et on peut y réfléchir, mais pas maintenant. Le sentiment étaient un peu mitigé, car en rentrant aux stands, je ne savais pas [si j'étais en pole], car je savais qu'il y avait encore une Renault en piste et je n'étais pas sûr qu'il y ait eu un changement de position ou non ; mon sentiment était donc un peu mitigé."

"Mais étant ici en tant qu'ambassadeur de Saint-Marin, et ayant décroché la pole position pour tous nos tifosi après toutes les épreuves qu'ils ont dû traverser ces dernières semaines, je suis évidemment très heureux et très enthousiaste."

Quand un journaliste brésilien revenait plus tard à la charge, Schumacher d'insister : "Oui, bien sûr, cela a une signification particulière pour moi, mais comme je l'ai déjà dit, ce genre de statistiques, de records et tout ça, ils prennent beaucoup plus de sens une fois que c'est derrière soi et qu'on y repense. Pour l'instant, on est tellement concentré sur ce qui va suivre que c'est certes une belle réussite, mais on n'y prête pas vraiment attention."

La chronologie du record de poles en F1

Ayrton Senna (McLaren MP4/5) s'était emparé du record, alors détenu par Jim Clark, à Phoenix en 1989. Photo de: Sutton Images

L'accomplissement était toutefois de taille. Ayrton Senna, virtuose de l'exercice des qualifications, s'était lui-même emparé du record un jour de juin 1989 sur le tracé de Phoenix, où la 34e pole de sa carrière débutée en 1984 lui permettait de dépasser une autre légende de la discipline et un autre virtuose, Jim Clark.

Après cela, le Brésilien allait donc quasiment doubler ce nombre en cinq ans, son ultime pole position - la 65e - ayant évidemment lieu la veille de son accident fatal, à Imola, au Grand Prix de Saint-Marin 1994.

Dix-sept ans après que Senna soit devenu le roi de cette statistique et 12 ans après sa dernière pole, Schumacher devenait donc le pilote le plus capé de l'histoire dans ce domaine. Lors de cette saison 2006, dont il allait être révélé en septembre qu'il s'agirait de sa dernière sous les couleurs de Ferrari, Schumacher signera deux autres poles (États-Unis et France) pour porter son total final - malgré un retour avec Mercedes entre 2010 et 2012 - à 68.

Onze ans après, c'est un autre (futur) septuple champion qui allait lui ravir le record. Lewis Hamilton s'offrait, sous la pluie et à Monza, une 69e pole position en carrière lors du GP d'Italie 2017. Un chiffre que le Britannique a depuis porté à 104, la dernière remontant au GP de Hongrie 2023, toujours la référence à ce jour.

Chronologie du record de poles en F1 (à partir de deux poles) Nouveau détenteur Nouveau record Date Grand Prix Juan Manuel Fangio 2 3 juin 1950 Suisse Alberto Ascari 9 6 juin 1953 Pays-Bas Juan Manuel Fangio 14 31 juillet 1954 Allemagne Jim Clark 30 26 août 1967 Canada Ayrton Senna 34 3 juin 1989 États-Unis Michael Schumacher 66 22 avril 2006 Saint-Marin Lewis Hamilton 69 2 septembre 2017 Italie

Le top 10 des pilotes ayant le plus de pole positions en F1

Lewis Hamilton au volant de la Mercedes W14 lors de sa 104e pole position au GP de Hongrie 2023. Photo de: Michael Potts / Motorsport Images

Pilote Nombre de poles Nombre de départs Ratio Lewis Hamilton* 104 383 27,15% Michael Schumacher 68 307 22,15% Ayrton Senna 65 161 40,37% Sebastian Vettel 57 299 19,06% Max Verstappen* 48 236 20,34% Jim Clark 33 72 45,83% Alain Prost 33 199 16,58% Nigel Mansell 32 187 17,11% Nico Rosberg 30 206 14,56% Juan Manuel Fangio 29 51 56,86%

*Carrière non terminée