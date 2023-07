Qualifs - Hamilton arrache la pole à Verstappen !

Q1 - Zhou leader, Russell déjà sorti

En raison du format spécial de ce Grand Prix de Hongrie, les pneus durs étaient obligatoires lors de cette Q1. Contre toute attente, le premier run était à l'avantage de Valtteri Bottas en 1'18"775, avec 69 millièmes d'avance sur Sergio Pérez, un dixième sur Max Verstappen et deux dixièmes sur Oscar Piastri et George Russell. Verstappen a finalement fait mieux à la mi-séance, en 1'18"658, les pilotes AlphaTauri se hissant dans le top 8.

À cinq minutes du drapeau à damier, pendant que Pierre Gasly signait le deuxième chrono, Charles Leclerc et Lance Stroll étaient les gros poissons dans la zone rouge, accompagnés par Nico Hülkenberg, Logan Sargeant et Kevin Magnussen. Les Ferrari se sont aisément sauvées, tout comme la Mercedes de Lewis Hamilton après une grosse frayeur... mais pas celle de Russell, un an après sa première pole position en F1 !

Les Williams ont également été éliminées, tout comme l'AlphaTauri de Yuki Tsunoda et la Haas de Magnussen. Pendant ce temps, Zhou Guanyu a signé le meilleur temps à la surprise générale. Le top 17 se tenait en moins de huit dixièmes.

Éliminés en Q1 : Albon, Tsunoda, Russell, Magnussen, Sargeant

Q2 - Sainz éliminé par Leclerc

Les mediums étaient de rigueur pour la Q2, et Max Verstappen a pris les devants en 1'17"296... mais il a dépassé les limites de la piste au virage 5 ! Son chrono a donc été annulé, et ce sont les McLaren qui menaient le classement, Lando Norris en 1'17"328, deux dixièmes et demi plus rapide qu'Oscar Piastri. À la mi-séance, on retrouvait Bottas, un impressionnant Daniel Ricciardo, Gasly, Stroll et évidemment Verstappen dans la zone rouge. Zhou s'illustrait avec le sixième temps provisoire.

Verstappen s'est mis à l'abri avec un tour à deux dixièmes de Norris, reléguant Esteban Ocon dans la zone rouge à deux minutes et demie du drapeau à damier. Hamilton a chipé cette deuxième place à Verstappen alors que Bottas se hissait au quatrième rang. En danger dans les derniers instants, Leclerc s'est sauvé... aux dépens de son coéquipier Carlos Sainz, 11e à deux millièmes de Fernando Alonso. C'était également fini pour Ocon, Ricciardo, Stroll et Gasly.

Éliminés en Q2 : Sainz, Ocon, Ricciardo, Stroll, Gasly

Q3 - Hamilton pour trois millièmes

Sergio Pérez a lancé les hostilités en Q3 avec les pneus tendres, auteur d'un tour en 1'17"142... mais Lando Norris a fait mieux : 1'16"904 ! Cependant, ce chrono n'a pas résisté à l'assaut de Max Verstappen en 1'16"612, tandis que Lewis Hamilton s'est invité au deuxième rang avec un 1'16"738. Alonso était quatrième devant Pérez, Leclerc, Bottas, Hülkenberg, Piastri et Zhou.

Or, Verstappen n'a pas amélioré dans son second run, échouant à 20 millièmes de sa propre référence... et Norris, en avance, a finalement accusé 82 millièmes de retard. Mais Hamilton, octuple poleman et vainqueur au Hungaroring, a arraché la pole à Verstappen pour trois millièmes ! McLaren monopolisera la deuxième ligne ce dimanche, tandis que Zhou Guanyu est l'un des héros du jour, cinquième avec son Alfa Romeo. Sergio Pérez, lui, est seulement neuvième.

Grand Prix de Hongrie - Qualifications

Q1

Q2

Q3