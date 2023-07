EL3 - Hamilton en tête devant les Red Bull

Malgré des EL1 quasi vierges, il n'y avait pas de réel empressement à prendre la piste lors de cette troisième séance d'essais libres, ultime opportunité de préparer la course et surtout une séance qualificative inhabituelle.

Les Red Bull ont donné le ton dans leur premier run en mediums, avec Max Verstappen en 1'18"478 et Sergio Pérez en 1'18"558, plus ou moins une seconde devant les Mercedes et les Ferrari sur le même composé. Parmi les monoplaces en tendres, seules les Alfa Romeo sont parvenues à se rapprocher du meilleur temps dans la première vingtaine de minutes, avec Valtteri Bottas à 0"011 et Zhou Guanyu à 0"066 ; les McLaren se sont ensuite invitées, elles aussi, à environ un dixième de la référence. À la mi-séance, le top 7 se tenait en 0"120, avec Alexander Albon au sixième rang en tendres également.

C'est à 23 minutes du drapeau à damier que la hiérarchie a commencé à évoluer avec un 1'18"350 de Fernando Alonso en pneus tendres, avant que Lando Norris prenne l'avantage en 1'18"082 avec les mediums. Lewis Hamilton a alors signé un temps de 1'17"811 chaussé des gommes à bandes rouges, lors d'un tour restant toutefois plus lent que la référence de 1'17"686 fixée par Leclerc l'an passé.

On peut donc légitimement présumer que le meilleur reste à venir et que cette hiérarchie est vouée à évoluer. En attendant, elle est ultra serrée : le top 8 se tient en quatre dixièmes à peine, avec les Mercedes, les Ferrari et les Red Bull (Max Verstappen s'étant plaint d'un "incroyable" manque d'adhérence), mais aussi la Haas de Nico Hülkenberg et la McLaren de Norris, cette dernière en mediums. En fond de classement, les AlphaTauri et l'Alpine d'Esteban Ocon ont également établi leur référence personnelle avec ce composé.

Grand Prix de Hongrie - Essais Libres 3