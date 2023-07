Qu'attendre de la nouvelle allocation de pneus F1 en Hongrie ?

L'annulation du Grand Prix d'Émilie-Romagne a retardé son premier test, mais la nouvelle allocation de pneumatiques va être éprouvée ce week-end au Grand Prix de Hongrie, avant que ce ne soit à nouveau le cas à Monza. L'objectif : une approche plus écologique, qui réduit le nombre de trains de pneus apportés par Pirelli chaque week-end, tout en créant davantage de variété stratégique en course.

L'allocation standard est de 13 trains de pneus – deux durs, trois mediums et huit tendres – mais ce week-end, chaque monoplace n'en aura que 11 : trois durs, quatre mediums et quatre tendres. Un set doit être rendu après les Essais Libres 1, un autre après les EL2, puis deux à la suite des EL3. Les pilotes ont l'obligation de conserver un train de durs et un de mediums pour la course, mais devraient en avoir deux de chaque avec par conséquent plus d'options stratégiques.

Surtout, il est désormais obligatoire d'utiliser des pneus durs en Q1, des mediums en Q2 et des tendres en Q3. Le format est similaire à celui du shootout sprint, et comme en Autriche, s'il pleut, les restrictions d'utilisation des pneus slicks n'ont plus cours. Par ailleurs, les composés choisis par Pirelli sont cette fois les plus tendres : C3, C4 et C5.

"Cela va clairement ajouter au défi", indique Joseph McMillan, ingénieur stratégie chez Mercedes. "En qualifications, nous sommes habituellement focalisés sur la manière de tirer le meilleur des pneus tendres sur un tour : il faut établir la préparation optimale du pneu, le meilleur profil du tour de sortie des stands, entre autres. Désormais, nous devons y réfléchir pour trois composés différents."

Arrêt au stand pour George Russell (Mercedes) à Bakou

"On verra probablement un roulage bien plus varié en essais libres. Nous faisons toujours du travail sur un tour, sur chaque composé. Mais d'habitude, rouler en pneus durs aide juste les pilotes à prendre leurs marques pour leur roulage en pneus tendres. Ce week-end, je présume qu'il va y avoir davantage de discussions autour de cela."

"Au niveau du programme de roulage, ce sera fascinant de voir ce que fait tout le monde. Chaque écurie interprète légèrement différemment ce qu'il est 'évident' de faire. La répartition du temps et de l'allocation des pneus entre la préparation des qualifications et celle de la course sera intéressante. On ne veut pas être compromis par le fait de rouler sur un tour quand tout le monde se concentre sur les longs relais. On veut éviter le trafic, et on ne veut pas faire quelque chose de complètement différent de tous les autres, car on ne sait quasiment rien d'où on se situe au niveau du rythme."

McMillan confirme qu'il y aura davantage de marge sur les pneus disponibles pour la course : "Avec plus de trains de mediums et de durs que nous n'en prenons d'habitude, nous allons probablement nous retrouver avec une allocation de pneus bien plus appréciable pour ce Grand Prix que sur d'autres courses. Le tendre – le C5 – ne sera très probablement pas un pneu pour la course. Les composés medium et dur lui seront probablement préférés, et avec davantage de trains de ceux-ci, nous devrions être dans une meilleure position que d'habitude."

"Habituellement, nous devons décider si nous voulons un second train de durs, un second de mediums ou des tendres. Il y a plusieurs courses cette année où nous avons choisi un second train de pneus durs neufs pour la course. C'est une décision majeure que toutes les équipes doivent prendre. Mais ce ne sera probablement pas le cas à Budapest, et après les qualifications, nous aurons la capacité de choisir notre stratégie dans certaines de ces limites que nous avons habituellement."