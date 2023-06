Face à Bridgestone, un appel d'offres "plus compliqué" pour Pirelli

La FIA a ouvert le processus d'appel d'offres pour la fourniture de pneus en F1 entre 2025 et 2027, avec une option pour le prolonger d'une année supplémentaire. La semaine passée, cette procédure est passée à sa seconde phase, l'instance dirigeante terminant son évaluation des candidats et la sélection des appelants retenus.

Il semble que Pirelli et Bridgestone soient, à ce stade, les deux candidats retenus, même si la fédération n'a pas formellement confirmé cela. En tout cas, dans le clan du manufacturier italien, qui est le partenaire de la discipline depuis 2011, on s'attend à de la concurrence d'ici le moment où la décision finale sera prise.

Ce ne sera pas la première fois, puisque la marque Hankook avait été candidate pour l'appel d'offres concernant la période 2020-2023 (prolongée d'un an), mais Mario Isola s'attend à une bataille plus corsée dans un cadre plus complexe. "Ce que je peux vous dire, c'est que le document d'appel d'offres était beaucoup plus compliqué que par le passé", a expliqué le responsable compétition.

"De nombreuses sections et de nombreux éléments ont été ajoutés par rapport au dernier appel d'offres auquel nous avons répondu. Il y a une grande partie liée à la durabilité, une grande partie liée à notre capacité à fournir un produit avec certaines caractéristiques, et un service avec certaines caractéristiques, un certain nombre d'ingénieurs. Nous avons dû travailler dur pour obtenir tous les documents nécessaires à cette fin."

La sélection du manufacturier pneumatique de la Formule 1 sera basée sur des considérations sportives et techniques du côté de la FIA mais également commerciales du côté du championnat.

Dans ces conditions, Pirelli tient à rappeler son implication forte dans la discipline pour en devenir un véritable partenaire et aider les dirigeants à produire ce qui était réclamé. En sus, la marque est un sponsor de certaines épreuves, est active dans la Fan Zone et a mis en place les Pirelli Hot Laps.

Des techniciens Pirelli.

Isola d'ajouter : "Au cours de ces 13 années, nous avons toujours essayé de faire de notre mieux pour répondre aux demandes qui nous ont été faites durant les différentes saisons."

"Depuis 2011, il y a eu des pneus à forte dégradation, puis nous avons eu différentes motorisations, et des pneus plus larges, jusqu'aux 18 pouces. Ensuite, il y a eu plus de dégradation, puis moins de dégradation. Nous avons toujours adapté notre produit aux différentes demandes."

"En outre, nous avons été très actifs sur le plan de la promotion et du marketing, en répondant à toutes les demandes du promoteur et de la FIA. Je crois que notre rôle est celui d'un partenaire plus que d'un sponsor. Et c'est ce que nous aimerions continuer à faire."

"Nous voulons jouer un rôle dans la discipline, non pas parce que nous voulons dicter quoi que ce soit, mais parce que cela signifie que nous coopérons de manière satisfaisante avec toutes les parties prenantes, et que nous discutons avec les pilotes et les écuries."

"Nous avons mis en place un système très efficace pour leur fournir des données. Je comparais un rapport que nous avions fait en 2011 avec un rapport que nous faisons maintenant et c'est incroyable [la différence]. Vous ririez en voyant la page que nous avons fournie en 2011 par rapport au livre que nous remettons maintenant."

"Tout cela est parfois considéré comme acquis, car lorsque vous procédez étape par étape, vous ne vous rendez pas compte des progrès accomplis au cours d'une aussi longue période."

À la question de savoir si le fait d'être confronté à une entreprise comme Bridgestone changera quelque chose à l'offre de Pirelli, Isola a répondu : "Pour être honnête, je ne connais pas leur approche et je ne peux donc pas faire de commentaires à ce sujet."

"Nous ne savons pas qui est le concurrent. Les rumeurs sont des rumeurs et je sais qu'officiellement nous ne savons pas. S'il s'agit d'un concurrent différent, il est probable qu'il ait une approche différente."

Bridgestone a jusqu'à présent choisi de ne pas donner de détails sur son offre pour remporter le contrat d'appel d'offres pour les pneus de F1.