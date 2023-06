Horner aurait pu se satisfaire d'une seule victoire Red Bull en F1

Le triomphe de Max Verstappen au Grand Prix du Canada a également été la 100e victoire de Red Bull en Formule 1. Au classement des équipes, seules quatre ont fait mieux. Ferrari est en tête avec 242 victoires, devant McLaren (183), Mercedes (125) et Williams (114).

En revenant sur le chemin parcouru pour atteindre le cap des 100 victoires, Christian Horner a révélé que la première victoire, acquise au Grand Prix de Chine 2009, avait été ressentie à l'époque comme un accomplissement si important qu'elle aurait pu à elle seule remplir la mission de Red Bull en F1.

"Lorsque nous sommes arrivés, l'ambition était d'être compétitif et de rivaliser [avec les équipes de tête]", a expliqué le directeur d'équipe. "C'était la vision de Dietrich [Mateschitz, cofondateur de la marque] en faisant de Red Bull [une équipe de F1]. Il ne s'agissait pas seulement de participer, mais d'essayer d'être compétitif. Nous avons remporté notre première course en 2009, quatre ans après notre arrivée. Je me souviens d'avoir reçu le trophée ce jour-là et d'avoir pris l'avion pour rentrer chez moi le soir même en me disant : 'Au moins, nous en avons gagné une. Si rien d'autre ne se passe, nous avons gagné une course !'"

"Mais c'était tellement bon que je me suis dit : 'Nous voulons vraiment ressentir ça à nouveau'. Et qui aurait pensé que 99 victoires plus tard, nous atteindrions la centaine. C'est donc une étape majeure pour l'équipe. Cela témoigne du dévouement et du travail acharné de toutes les personnes de l'entreprise, sur la piste et en coulisses, ainsi que de tous les services de soutien. Il y a tant de héros méconnus qui ont contribué à cette incroyable réussite. Toute l'équipe en est donc incroyablement fière."

Sebastian Vettel a offert à Red Bull sa première victoire en F1.

Horner a également fait l'éloge de Mateschitz, décédé l'an dernier : "Il voulait faire les choses différemment. Il voulait être différent. Il ne voulait pas être une équipe 'corporate', où il fallait 25 laissez-passer pour entrer dans le motorhome."

"Il a donc introduit l'Energy Station. Il a introduit le Red Bulletin, et il voulait que ce soit amusant. Mais il était aussi compétitif. Il voulait gagner. C'était un compétiteur. Il était fan de Formule 1 et passionné par ce sport. Et, bien sûr, la F1, pour lui et pour Red Bull, était un excellent moyen de faire la publicité de la marque et du produit."

Interrogé par Motorsport.com sur ce qui, selon lui, a fait de Red Bull l'une des équipes les plus performantes de la grille, Horner a répondu : "Ce sont les gens, l'esprit, la culture. C'est l'attitude que nous avons. C'est la façon dont nous abordons la course. C'est le désir. C'est la passion. C'est l'engagement. Ce sont tous ces aspects."

"Lorsque vous travaillez pour une équipe comme Red Bull, l'objectif est clair. Nous voulons gagner et être compétitifs. Tout le monde donne le meilleur de lui-même et adhère à cette idée. On ressent cette énergie dans l'usine. Notre culture est différente de celle des autres équipes. C'est une équipe de course. C'est simplement une grande équipe de course."