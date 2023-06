Pirelli perplexe après un vote défavorable des écuries

Les écuries ont refusé l'opportunité de tester dès cette saison des pneus intermédiaires capables de fonctionner sans couvertures chauffantes, à la grande surprise de Pirelli. Ces mêmes équipes ont pourtant donné récemment leur feu vert pour essayer les pneus pluie sans couvertures chauffantes, ce qui s'est fait à Monaco et au Canada.

Pirelli travaille dans l'optique d'introduire une gamme complète de pneus ne requérant plus l'utilisation des couvertures chauffantes, alors que la Formule 1 a toujours ce projet pour l'année prochaine en dépit des inquiétudes suscitées. Le Grand Prix de Singapour, en deuxième partie de saison, aurait pu être le point de départ des tests espérés avec les intermédiaires mais il aurait fallu l'accord d'au moins 80% du plateau.

"Habituellement, on a des courses sous la pluie, comme à Suzuka par exemple", explique à Motorsport.com Mario Isola, directeur de la compétition chez Pirelli. "C'était une bonne opportunité de les tester avant la fin de la saison. Le problème, c'est qu'il est difficile de les tester en tant que prototype supplémentaire, car il faudrait en envoyer partout dans le monde. J'ai discuté avec la FIA, en proposant les intermédiaires pour Singapour, et ils ont répondu non. Les écuries n'étaient pas d'accord. Malheureusement, il y a eu plus de deux équipes qui s'y sont opposées, et il en fallait huit favorables."

Les pneus Pirelli "pluie" et "intermédiaires".

La raison de ce refus laisse Mario Isola perplexe, l'Italien assurant en ignorer le pourquoi du comment : "C'est une bonne question. Franchement, je n'ai pas de réponse." La frilosité de certaines écuries à donner leur accord pour l'utilisation des nouveaux pneus intermédiaires en Grand Prix pourrait venir de l'incapacité à pouvoir les tester auparavant et de la crainte de passer à côté d'un éventuel effet indésirable. Un scénario que défend James Vowles, directeur de Williams.

"Concernant les pneus pluie, il y avait de très bonnes raisons de penser qu'ils fonctionneraient correctement, en ayant suffisamment roulé en conditions mixtes, et même si toutes les équipes ne les avaient pas utilisés lors des essais", explique-t-il à Motorsport.com. "Avant de passer aux intermédiaires, au moment de prendre la décision [le vote a eu lieu lors du GP de Monaco, ndlr], personne d'autre que les équipes qui avaient fait des essais n'avait roulé avec les pneus pluie. C'est à Monaco qu'ils ont été utilisés en course pour la première fois, et ce n'était pas parfait, c'est un circuit avec peu d'énergie. La raison pour laquelle les écuries ont voté avec prudence vient du fait qu'il faut obtenir des résultats en piste avec le produit existant et s'assurer qu'il n'a pas d'effets négatifs que nous ne connaissons pas à l'issue des essais spécifiques."

Certaines équipes ont déjà pu participer à des essais avec ces nouveaux pneus intermédiaires, mais il n'est pas possible de toutes les impliquer autrement que dans le cadre d'un week-end de Grand Prix. Le mois dernier, les tests menés avec Alpine sur le circuit Paul-Ricard ont été positifs selon Mario Isola. "Esteban [Ocon] était plutôt content du palier franchir avec les nouveaux intermédiaires", assure-t-il. "Sans les couvertures chauffantes, ils fonctionnaient bien, la mise en température était bonne. Et on a aussi fait des tests lors d'autres séances et dans d'autres conditions. Lors de toutes ces séances, ils ont été jugés positifs."

Un sentiment confirmé par Alan Permane, directeur sportif de l'écurie tricolore, qui a salué leur très bon fonctionnement. "Pirelli a fait un travail incroyable", souligne-t-il en précisant qu'un travail de comparaison aux intermédiaires habituels a été mené et s'est avéré lui aussi fructueux.