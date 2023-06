Suppression des couvertures : l'impact sur l'undercut sera étudié

Pirelli travaille à l'introduction de pneus ne nécessitant pas de préchauffage, les équipes et la FIA se préparant à un vote sur le sujet le mois prochain pour savoir si le projet d'interdiction des couvertures chauffantes va être, ou non, mené à son terme en vue de la saison 2024.

Jusqu'ici, la plupart des discussions se focalisent autour de la question de la sécurité, un certain nombre de pilotes s'interrogeant sur l'intérêt de prendre des risques d'accidents avec les pneus froids. Toutefois, pour le manufacturier unique actuel de la Formule 1, les produits seront tout à fait sûrs, mais d'autres paramètres devront entrer en ligne de compte.

C'est notamment le cas de l'éventuel impact de ces nouveaux pneus sur l'aspect spectaculaire des courses. En effet, l'on craint que la fin des couvertures chauffantes nuise entre autres aux dépassements et à la question stratégique.

Mario Isola, chef du programme F1 de Pirelli, a indiqué que des simulations détaillées allaient être effectuées sur cet aspect. "La priorité pour nous est la sécurité et nous n'allons pas fournir des pneus qui ne sont pas sûrs."

"Mais le spectacle est important et nous devons aussi, dans cette analyse, comprendre quel est l'impact à ce niveau-là, pas seulement en termes de chauffe, mais aussi en termes de niveau de dégradation, de pic d'adhérence et d'autres éléments de ce genre."

"Nous devons simuler, avec la FIA et la F1, des courses et des situations de course pour voir quelles seront les stratégies, etc. Il se peut que nous découvrions que tout le monde est poussé vers un seul arrêt pour diverses raisons."

"Quand on parle de stratégie, c'est un mélange de facteurs. Il s'agit de la dégradation du pneu, du temps que vous perdez dans la voie des stands et de la difficulté à dépasser, car le trafic a évidemment une influence distincte sur la stratégie. Nous devons toujours prendre en compte l'ensemble des facteurs, car il ne s'agit pas seulement du pneu lui-même sur une voiture et sur un circuit."

L'undercut est une option stratégique importante en F1 car il vise à tirer profit, dans le tour de sortie des stands, de la meilleure performance possible de la gomme neuve afin de dépasser (ou au moins gagner du temps sur) un pilote resté en piste un tour supplémentaire en gomme usée. Avec la disparition des couvertures, le pic de performance du pneu devrait être plus tardif, d'aucuns craignant que cela ne signe la fin de cette stratégie et rende les approches tactiques plus conservatrices.

Isola a expliqué qu'une partie du travail de Pirelli consistait à calculer le temps nécessaire pour que les pneus atteignent leur température optimale dans le tour de sortie. "Je sais que les pilotes ne sont pas satisfaits parce qu'il s'agit d'un grand changement et qu'ils devront modifier leur approche. Nous savons que l'undercut ne fonctionnera plus, la situation sera donc différente."

"C'est pourquoi, par exemple, lors de nos essais de développement, nous contrôlons également les partiels du tour de sortie, secteur par secteur, pour comprendre si, au tout début du run, il y a une différence en termes de secondes par tour ou de secondes par secteur. Nous essayons de collecter autant de données que possible pour fournir des informations utiles à la prise de décision."

Si l'objectif est d'avoir un pneu sans couverture qui fonctionne exactement comme le pneu actuel, je vous le dis, c'est impossible. Mario Isola, responsable Pirelli

Quoi qu'il en soit, Isola juge irréaliste de s'attendre à ce que des pneumatiques qui n'ont pas besoin d'être préchauffés se comportent exactement comme des pneus qui ont été chauffés avant d'être montés sur la voiture. "Si l'objectif est d'avoir un pneu sans couverture qui fonctionne exactement comme le pneu actuel, je vous le dis, c'est impossible."

"Mais ce n'est pas impossible seulement pour nous, c'est impossible pour tout le monde parce que si vous sortez avec un pneu froid, vous ne pouvez pas avoir la même adhérence que celle que vous avez actuellement avec une température de 70 degrés dans le pneu."

"Peut-être qu'à Bahreïn, il suffira d'un seul virage parce que vous avez un tarmac très abrasif, une température élevée et un tracé qui aide à injecter de l'énergie dans le pneu. Mais à Monaco, il en faudra plus. À Spielberg, il en faudra plus. C'est donc une approche différente."

La décision finale concernant l'interdiction des couvertures chauffantes sera prise à la suite d'un vote des équipes après le GP de Grande-Bretagne, à l'issue d'un test sur les dernières gommes disponibles.

