Le nouveau format ne ravit pas Leclerc en Hongrie

La Formule 1 expérimente ce week-end en Hongrie. L'allocation pneumatique évolue avec onze trains de pneus contre treize à l'accoutumée, pour moitié moins de gommes tendres. En effet, les composés pneumatiques sont imposés pour les qualifications sur le Hungaroring : durs en Q1, mediums en Q2 et tendres en Q3.

Après des Essais Libres 1 inexploitables en raison de l'accident de Sergio Pérez et de la pluie qui a suivi, les écuries se sont efforcées de préparer la suite du week-end avec des priorités différentes, certaines focalisées sur les mediums qui seront utilisés en Q2 et en course, d'autres sur les tendres pour la Q3, qui ne seront probablement pas favorisés ce dimanche.

"Ça va être très compliqué", estime Charles Leclerc, relayé par RacingNews365.com. "La préparation en essais libres varie sur la grille, car il y a énormément d'options différentes que l'on peut choisir avec ce nouveau format. On verra, ça peut être une opportunité. Si l'on prend la mauvaise décision, c'est possible que le week-end tourne mal, mais ça fait partie du jeu."

"La Q1 et la Q2 seront compliquées avec des composés différents. C'est quelque chose dont nous n'avons pas vraiment l'habitude, attaquer en pneus durs en mode qualifications. Ce sera assez nouveau pour tout le monde et ça pourrait surprendre quelques personnes."

Forcément, nouveau format est synonyme d'incertitude, et l'idée que la hiérarchie soit chamboulée ne plaît pas à Leclerc, en témoigne sa réponse lorsqu'il lui est demandé si c'est bien pour la F1 : "Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que ce chamboulement devrait faire partie du sport. C'est le meilleur qui devrait gagner."

"C'est certes une petite inconnue pour l'instant, mais plus on va faire ce format, plus les gens sauront comment faire et plus les choses reviendront à la normale. Je ne sais pas à quoi m'attendre, peut-être qu'on en saura davantage après les qualifications. Ça va être très compliqué avec le nombre de pneus que nous avons. Il faut les utiliser à un moment en essais libres, ou on peut choisir de ne pas le faire, mais c'est ce qui rend les choses très imprévisibles."