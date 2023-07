EL2 - Leclerc devance Norris lors d'une séance peu lisible

Après une première séance d'essais libres perturbée par la pluie, la piste était sèche pour les EL2 de ce Grand Prix de Hongrie. Forcément, il s'agissait de rattraper le temps perdu, bien que les Red Bull, Ferrari et Mercedes aient attendu une dizaine de minutes, voire plus, pour sortir des stands.

Logan Sargeant a donné le ton en 1'18"836 avec les pneus tendres – seules les Williams ont chaussé ce composé en premier – avec Lando Norris à moins d'un dixième en mediums. Contre toute attente, personne n'a fait mieux jusqu'à ce qu'Alexander Albon chausse les mediums à son tour et signe un 1'18"377.

Les gommes à bandes rouges ont fini par se montrer à leur avantage, avec un temps de 1'17"701 à l'actif de Lando Norris, leader à la mi-séance, mais les top teams n'avaient pas encore montré ce dont ils étaient capables... Or, seul Charles Leclerc a fait mieux, 15 millièmes plus rapide. Il faut dire que certaines écuries, Mercedes et Alfa Romeo, ont exclusivement consacré cette séance à l'exploitation des pneus mediums, qui devront être chaussés en Q2 selon le format qualificatif exceptionnel de ce week-end mais seront également utiles en course.

En raison des différents programmes, il est difficile de tirer des conclusions de la hiérarchie de ces essais. Toujours est-il que Charles Leclerc a conclu cette journée aux avant-postes devant Lando Norris, Pierre Gasly et Yuki Tsunoda pour un top 7 composé de six écuries différentes... et pas forcément celles que l'on attendait : Ferrari, McLaren, Alpine, AlphaTauri, Haas et Alfa Romeo ! Il faudra attendre ce samedi, et notamment les qualifications, pour en savoir plus...

Grand Prix de Hongrie - Essais Libres 2