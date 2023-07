Ricciardo : "Comme si je n'étais jamais parti"

Alors Daniel, ça fait quoi d'être de retour ? Êtes-vous là où vous vous attendiez à être à la fin des EL2 ?

Je pense que le classement n'est pas trop pertinent pour l'instant. Aujourd'hui, il s'agissait surtout de voir comment je me sentais avec la voiture. Et tout m'a paru relativement familier. Bien sûr, on me porte beaucoup d'attention de l'extérieur. Mais une fois que j'ai mis le casque et que je suis monté dans la voiture, c'était comme si je n'étais jamais vraiment parti. Ça, c'était cool.

Ce matin, il n'y a évidemment pas eu grand-chose. Mais cet après-midi, j'ai un peu roulé en pneus neufs. Il n'y a rien qui m'inquiète vraiment. Je pense que la sensation était correcte dans la voiture. À vrai dire, ça n'avait pas l'air trop mal, il y a un peu de travail à faire ce soir, mais rien de fou.

Quelle est votre stratégie pour demain ? Pensez-vous pouvoir tirer davantage de rythme de la voiture ?

Je pense pouvoir tirer davantage de moi-même ! Et c'est clair que je sens déjà des choses dans la voiture sur lesquelles nous pouvons essayer de travailler. Alors tout de suite, je suis assez optimiste. On dirait que Yuki aussi a connu une très bonne journée. Si nous rassemblons tout cela, peut-être que nous pourrons être performants demain.

Quels étaient vos sentiments et sensations aujourd'hui ?

Tout d'abord, ça faisait plaisir d'être de retour. D'une certaine manière, ça paraissait normal d'être de retour dans la voiture. Et ce matin, je crois que j'ai pu faire un tour sur le sec. Mais même lors de cet unique tour, la sensation était bonne, c'était cool.

Daniel Ricciardo (AlphaTauri)

Cet après-midi, je crois que ce n'était pas trop mal avec le premier train de mediums. Nous travaillons là-dessus. Puis en tendres, c'était encore de l'apprentissage, assembler les secteurs. Mais globalement, je pense avoir une bonne sensation dans la voiture aujourd'hui. Et il y a des choses sur lesquelles je peux travailler, qui ne m'inquiètent pas trop. Et des choses sur la voiture que nous pouvons simplement continuer à étudier pour les améliorer.

Quand avez-vous été appelé au sujet de ce retour ?

C'était mardi, le jour des essais [avec Red Bull]. Tout ça était vraiment fou ! C'était une journée importante pour moi personnellement, j'ai fait mon retour dans une Red Bull. Un petit peu sentimental. Alors c'était déjà une journée relativement importante. Et au bout de quelques runs, je voyais que ça hochait la tête. Alors le coup de fil n'a pas tardé.

Est-ce juste le début pour vous ? Voulez-vous retourner chez Red Bull ?

J'espère que ce n'est que le début ! Mais je pense, comme je l'ai appris dans ce sport, qu'on ne peut pas regarder trop loin devant. J'ai vraiment le sentiment de garder les pieds sur terre pour l'instant. Dans ma situation actuelle avec AlphaTauri, j'ai du travail, j'ai des points à aller chercher, alors c'est ma priorité : essayer d'accomplir ça cette année.

Vous avez passé quelques mois sans monter dans une monoplace. Avez-vous besoin d'un peu de temps pour être à votre meilleur niveau ?

Je crois m'être senti à l'aise assez vite aujourd'hui. Certes, être à l'aise c'est être à 95%, mais les derniers pourcents… là, je pense pouvoir les trouver demain. Du moins m'en rapprocher. Je pense simplement qu'aujourd'hui je n'ai pas fait un tour parfait. Mais j'ai commencé à tâter la limite de la voiture. Alors il faut rester propre demain, et je pense que je serai relativement content.