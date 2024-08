Norris pense que Sainz "méritait" d'aller chez Red Bull

Maintenant que Carlos Sainz a signé pour au moins deux ans avec Williams, le petit feuilleton qui entourait son avenir est terminé. Il aura toutefois duré plus longtemps que ce que l'on pensait quand Ferrari avait annoncé le départ de l'Espagnol en février dernier, remplacé par le septuple Champion du monde Lewis Hamilton en 2025.

Durant les quelques mois qui se sont écoulés depuis l'annonce de la Scuderia, Sainz a eu le choix parmi plusieurs options avant de finalement signer chez l'écurie britannique pour devenir le coéquipier d'Alexander Albon. Alpine et Stake F1/Audi ont aussi eu leurs chances pour recruter l'Espagnol.

Le projet de motorisation Mercedes du premier semblait être un bon point pour attirer Sainz, mais l'incertitude interne qui entoure l'équipe française l'a potentiellement effrayé. Pour le deuxième, il s'agit d'un géant du sport automobile qui connaît très bien la famille du Madrilène et notamment son père, Carlos Sainz Sr, avec qui il a remporté le Dakar ; mais le caractère nouveau et inexpérimenté du projet Audi a éventuellement freiné la venue de Sainz junior.

Toutefois, ces baquets n'étaient pas les seuls libres et des volants censés être bien plus attractifs chez deux top teams étaient aussi disponibles pour Sainz. Mais ces deux pistes n'ont rien donné, potentiellement en lien avec un manque d'intérêt exprimé par les équipes en question.

"Je ne sais pas quels sont leurs plans", a commenté Lando Norris au sujet du recrutement futur de Mercedes et Red Bull. L'équipe allemande n'a en effet toujours pas fait de choix pour le prochain coéquipier de George Russell, mais il semblerait que celui-ci se porte sur le jeune espoir Andrea Kimi Antonelli. Quant à l'écurie autrichienne, ses deux volants sont censés avoir été sécurisés avec la prolongation de Sergio Pérez, mais ce n'est pas pour autant que l'avenir du Mexicain n'est plus en danger, au vu de ses dernières performances.

Carlos Sainz et Lando Norris étaient coéquipiers chez McLaren en 2019 et 2020. Photo de: Steven Tee / Motorsport Images

Norris est très proche de Sainz. Les deux pilotes sont devenus amis lors du passage de l'Espagnol chez McLaren de 2019 à 2020. Lors d'une interview avec Sky Sport F1, le Britannique a donné son avis au sujet de la prochaine équipe de son ancien coéquipier.

"Honnêtement, le plus facile est de dire Red Bull ; il aurait dû aller là-bas à mes yeux", a déclaré Norris. "Évidemment, je suis biaisé, je connais Carlos plus que Checo [Pérez], mais Carlos mérite vraiment. C'est l'un des meilleurs pilotes de F1, il l'a prouvé un nombre incalculable de fois, et je suis un de ses bons amis."

"Je suis heureux pour lui qu'il soit encore en F1, je suis heureux qu'il ait obtenu un volant et qu'il puisse essayer de faire remonter Williams. Je pense que le fait qu'il s'associe à Alex sera bénéfique pour la F1, c'est donc une bonne chose. Je suis sûr que beaucoup de gens auraient aimé dire qu'il aurait dû aller chez Red Bull, mais ce n'est pas à moi de prendre cette décision."