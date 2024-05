Alonso regrette la "stratégie kamikaze" créée par le drapeau rouge

L'interruption du Grand Prix de Monaco 2024 au drapeau rouge dès le départ a remis sur la table le débat concernant les changements de pneus lorsque la course est arrêtée. Le Règlement Sportif de la F1 oblige en effet les pilotes, quand la piste est sèche, à chausser deux spécifications différentes de pneus slicks mais ne lie pas cela à un arrêt au stand. En conséquence, changer de pneus lorsque les monoplaces sont sous régime de drapeau rouge permet de respecter la règle sans avoir à s'arrêter au stand et donc sans risquer de perdre la moindre position en piste, cruciale à Monaco.

Cette question est régulièrement débattue lors des interruptions de course mais le cas de Monaco ajoute à cette problématique des circonstances particulières : le circuit étant trop étroit pour ne pas rendre la moindre tentative de dépassement risquée et étant trop peu exigeant envers les pneus pour que leur usure soit critique, il était tout à fait possible pour les pilotes de couvrir d'une traite 77 des 78 tours au programme à un rythme très contenu.

Fernando Alonso, qui comptait évidemment en partie sur la stratégie pour tenter d'inverser la tendance après son élimination en Q1, a regretté que le drapeau rouge ne prive la course de son "seul point d'intérêt" en retirant la nécessité de s'arrêter et ne force les pilotes, notamment ceux qui ont dû chausser les pneus mediums après être partis en durs, à prendre le risque d'aller au bout sous peine de perdre encore plus gros.

"Lorsqu'il y a un drapeau rouge, que vous changez de pneus et que vous allez jusqu'au bout... Le seul point d'intérêt d'une course de Monaco, ce sont les arrêts aux stands que vous devez effectuer", a estimé l'Espagnol. "Si vous enlevez l'excitation d'un arrêt au stand, la course est réduite à néant."

"Peut-être que cela rouvre les débats sur les drapeaux rouges, l'idée de ne pas pouvoir changer de pneus ou d'être obligé d'avoir le même [type de] pneu ou quelque chose comme ça, parce que si ce n'est pas le cas, il y a certaines occasions où la course est compromise."

"Dans notre cas, nous n'avons pas eu de chance. Je pense que nous n'avions pas le rythme. C'était un mauvais week-end, cela ne fait aucun doute. Nous ne pouvons pas cacher notre performance, mais nous ne pouvons pas non plus cacher que nous avons été très malchanceux."

"Nous avons commencé avec un pneu dur, juste pour aller au bout et avoir une stratégie alternative. Il y a un drapeau rouge, donc nous devons monter le medium et faire 78 tours avec le medium, ce qui est une stratégie kamikaze, mais c'était la seule façon d'essayer de marquer quelques points."

Avec Filip Cleeren et Jake Boxall-Legge