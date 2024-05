Comment Alpine peut "trancher dans le vif" entre Ocon et Gasly

Si Alpine a inscrit à Monaco le deuxième point de sa saison grâce à la 10e place de Pierre Gasly, le Grand Prix a été dominé pour l'écurie française par le duel au-delà de la limite entre ses deux pilotes dans le premier tour. L'attaque d'Esteban Ocon au Portier, qui s'est achevée par un gros contact, l'a contraint à l'abandon avant qu'il ne soit sanctionné par les commissaires d'une pénalité de 5 places sur la prochaine grille de départ.

Pendant la diffusion de la course en direct, Bruno Famin a manifesté une colère froide, dénonçant publiquement et ouvertement le comportement d'Esteban Ocon avant même d'avoir discuté avec lui. Il a achevé son propos en promettant de "trancher dans le vif". En dehors de cette réaction, et du traditionnel communiqué de presse diffusé à l'issue de l'épreuve par l'écurie, son directeur ne s'est pas exprimé. La traduction de l'expression qu'il a utilisée, très française, a parfois mené à des interprétations exagérées en dehors de l'Hexagone.

Cependant, d'après les informations de Motorsport.com, Bruno Famin est toujours furieux de ce qui s'est passé et estime que l'accrochage est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, dans une situation qui n'a cessé de s'envenimer depuis le début de la saison. Depuis le début de l'année, l'écurie d'Enstone a conscience que le manque de performance de sa monoplace lui impose de ne pas laisser passer la moindre occasion de marquer des points, et c'est pourquoi elle a demandé à ses deux pilotes de faire très attention lorsqu'ils s'affrontent.

C'est la politique qui semble avoir été choisie en amont à Monaco, puisque Pierre Gasly a révélé après la course que la voiture située derrière l'autre était censée aider celle qui la précédait : "Nous avions des instructions claires avant la course sur ce qu'il fallait faire, et quelle que soit la voiture qualifiée devant, la voiture derrière était censée aider tout au long de la course. C'était la stratégie. Malheureusement, cela ne s'est pas produit."

En réalité, le mal couve depuis déjà un certain temps, car les deux pilotes se sont durement affrontés dans le premier tour du Grand Prix de Miami, où l'absence de contact s'est avérée quasiment miraculeuse. Après cet incident, Alpine a demandé à Esteban Ocon et Pierre Gasly d'éviter que cela se reproduise. Au lendemain de l'événement survenu à Monaco, Bruno Famin a le sentiment que la situation s'est aggravée et ne peut plus durer.

Aucune décision n'a été prise à ce stade, mais il semble que le directeur de l'écurie fera tout pour que cela ne se reproduise plus. On comprend que de très nombreuses options sont envisagées, comme des pénalités financières, des consignes d'équipe empêchant le moindre duel ou plus radical encore, un changement de pilote.

Une autre possibilité pour Alpine serait d'imiter ce qu'a fait Mercedes en 2016 quand la situation a atteint un point de non-retour entre Lewis Hamilton et Nico Rosberg. L'écurie allemande avait alors rédigé un code de conduite que les deux hommes s'étaient engagés à respecter, avec également la menacé d'être suspendu le temps d'un Grand Prix.

D'après nos informations, Bruno Famin s'est entretenu avec ses deux pilotes à l'issue du Grand Prix de Monaco et Esteban Ocon s'est clairement retrouvé sous le feu des critiques pour avoir été l'instigateur de l'accrochage. La direction d'Alpine n'ignore pas non plus que celui-ci a déjà eu des problèmes avec ses coéquipiers par le passé, qui se sont soldés par des contacts, que ce soit avec Fernando Alonso ou avec Sergio Pérez chez Force India.

Tous les regards sont désormais tournés vers Enstone pour voir jusqu'où ira Bruno Famin dans son intention de préserver les intérêts de l'équipe.

Avec Oleg Karpov