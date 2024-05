Ocon reconnaît sa "faute" dans l'accrochage avec Gasly

Si l'accrochage entre les deux Alpine est, sur le coup, passé quasiment inaperçu, les images montrant l'attaque d'Esteban Ocon au Portier sur son équipier Pierre Gasly n'ont pas tardé à émerger. Le pilote au numéro 31 s'est lancé dans une manœuvre osée dans un endroit de la piste où les dépassements sont difficiles et inhabituels. Le contact à la sortie du virage a envoyé son A524 brièvement dans les airs, avant qu'elle ne retombe lourdement, avec un demi-train arrière gauche passablement endommagé.

Aidé par le drapeau rouge consécutif au gros accident de Beau Rivage entre Sergio Pérez et les Haas de Kevin Magnussen et Nico Hülkenberg, Ocon a pu rallier les stands en dépit de ses dégâts. Toutefois, impossible pour son écurie de remettre sa monoplace en état de marche, notamment au niveau de la boîte de vitesses, et il n'a pas pu s'élancer lors du second départ.

Les commissaires se sont prononcés sur l'incident, faisant endosser à Ocon l'entière responsabilité de cette collision, qualifiant la tentative du vainqueur du GP de Hongrie 2021 de "trop ambitieuse", et lui infligeant cinq places de pénalité pour la prochaine course à laquelle il participera.

Dans le clan Alpine, Bruno Famin, le directeur de l'écurie, s'est montré pour le moins ferme face à une attaque qu'il jugeait "hors de circonstances" au micro de Canal+ : "C'est triste ce genre d'incidents. [...] Je crois que l'attaque d'Esteban était totalement hors de circonstances. C'était exactement ce qu'on ne voulait pas voir et on en tirera les conséquences. [...] C'est pour ça qu'on va trancher dans le vif."

"Je pense que [la responsabilité d'Ocon] est assez claire. Si on se battait pour un podium en fin de course, pourquoi pas, et encore que… Mais là, au premier tour, au Portier, franchement, ce n'était pas le lieu pour faire une attaque en laissant zéro place à son coéquipier."

Dans un tweet dont il s'est fendu alors que la course n'était pas terminée, Ocon a clairement tenu à accepter la responsabilité de l'incident : "L'incident d'aujourd'hui est de ma faute, il y avait trop peu de place à la fin et je m'en excuse auprès de l'équipe. J'espère que l'équipe terminera dans les points aujourd'hui." Le souhait d'Ocon a été exaucé puisque Gasly a terminé la course au dixième rang, rapportant un point à Alpine.

Avant ce message, Ocon avait qualifié l'accrochage d'"incident malheureux", déclarant pour Canal+ : "C'est un incident malheureux. Ça touche un peu et c'est moi qui abandonne." Puis, il avait expliqué devant la presse : "Il faut faire attention. Mais en même temps, nous faisons 120% pour essayer de rentrer dans le top 10. Pour moi, pour Pierre - nous l'avons vu hier - nous repoussons souvent les limites en qualifications. Des erreurs se produisent. C'est tout."

Avec Lucas Huaumé et Filip Cleeren