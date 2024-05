Charles Leclerc avait "les larmes au yeux" à deux tours de l'arrivée

Gagner à domicile, c'est ce que tout pilote souhaite dans sa carrière de Formule 1. Ce dimanche, c'est Charles Leclerc qui a réalisé cet exploit en remportant le Grand Prix de Monaco pour la première fois. Une victoire qu'il a obtenu dans une course très peu animée, marquée par un gros accrochage au premier tour entre la Red Bull de Sergio Pérez et les deux Haas, provoquant un drapeau rouge.

Équipé de pneus mediums au départ du Grand Prix, le pilote Ferrari a profité de l'interruption de la course pour chausser les pneus durs afin d'aller au bout des 78 tours de course. Tout en gestion, Leclerc a maintenu Oscar Piastri aux alentours d'une seconde avant de s'envoler dans les dix derniers tours, augmentant son avance jusqu'à huit secondes sous le drapeau à damier.

Cette victoire dans la Principauté est la première pour le pilote Ferrari depuis le Grand Prix d'Autriche 2022. Un résultat qui lui permet de revenir à seulement 31 points de Max Verstappen au championnat du monde, le Néerlandais terminant seulement sixième de la manche monégasque. Après la course, Charles Leclerc a confié que les émotions l'avaient submergé bien avant le passage de la ligne d'arrivée.

"Il y a eu très peu de moments dans ma carrière, voire jamais, où j'ai eu du mal à gérer mes émotions en course", confie Charles Leclerc au micro de Canal+. "À deux tours de l'arrivée, je suis sorti du tunnel, je voyais rien et j'ai réalisé à ce moment-là que j'avais les larmes aux yeux."

"Après ça, il fallait que je me concentre parce qu'on avait deux tours à terminer mais il y avait énormément d'émotions à gérer et ça fait tellement du bien de gagner à la maison. J'ai la chance d'appeler Monaco la maison et c'est tellement un Grand Prix spécial en soit. En plus de ça, le fait d'avoir grandi dans cette ville rend cette journée exceptionnelle."

Une victoire qui intervient également après certain nombre d'échecs dans la Principauté. Depuis ses débuts dans la catégorie reine, Leclerc a tout vécu lors de son Grand Prix à domicile, entre les problèmes mécaniques et techniques, les accidents ou encore les mauvaises stratégies.

"C'est la course qui me fait rêver depuis tout petit", déclare Leclerc avec un grand sourire. "Avec tout ce qui s'est passé ces dernières années, en étant deux fois en pole et les fois où l'on a raté la victoire pour une raison ou une autre, c'était super compliqué à accepter. La troisième c'est la bonne et ça fait tellement du bien."