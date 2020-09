Alonso a fait son retour à l'usine Renault F1 d'Enstone

Renault a tweeté une image d'Alonso, portant les vêtements de l'écurie pour la première fois depuis qu'il a signé pour la saison 2021 après une absence de deux saisons de la F1. Sur ce cliché, il apparaît notamment aux côtés de l'ingénieur de course en chef de l'écurie, Ciaron Pilbeam.

L'Espagnol lui-même a tweeté : "Un frisson incroyable de retourner à l'usine. Je suis arrivé chez Renault en 2002, quand j'avais 21 ans, je connais chaque recoin de cet endroit, chaque couloir, chaque porte... Ça a été une journée très spéciale."

Plus tôt ce mois-ci, nous avons révélé que Renault était en discussion avec la FIA pour éventuellement obtenir la permission de faire rouler Alonso lors des essais d'après-saison d'Abu Dhabi. Dans une interview exclusive avec Motorsport.com, le team principal du Losange, Cyril Abiteboul, a déclaré que les récentes améliorations en termes de compétitivité, combinées à la faim d'Alonso, avaient renforcé le désir de la structure de lui permettre d'essayer la monoplace 2020.

"Au départ, il était bien plus question d'avenir. C'était tout sur 2022 et oublions 2021. Mais Fernando voit que nous commençons à vivre des bagarres intéressantes en piste, et il veut s'en nourrir de manière positive. Il veut voir s'il y a quelque chose qu'il peut saisir. Il voit que ce sont de véritables opportunités, que nous avons parfois cette année en fonction de la piste et de la compétitivité de la voiture, et probablement plus pour l'année prochaine."



Renault espère qu'Alonso reviendra dans le cockpit pour les tests de Yas Marina. Les années précédentes, ces essais se tenaient sur plusieurs jours et combinaient tests de jeunes pilotes et de pneumatiques. Cependant, avec le maintien des gommes Pirelli une saison supplémentaire, les équipes se sont mises d'accord sur le fait que ce roulage serait réduit à une seule journée et a priori réservé aux jeunes pilotes.

La réglementation dispose que les équipes peuvent utiliser deux voitures pendant cette journée et une clause prévoit que les pilotes éligibles pour le test "sauf approbation contraire de la FIA, [ne doivent pas avoir] participé à plus deux Grands Prix de F1 dans leur carrière".

