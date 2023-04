Alonso temporise en l'absence de longs relais

Charger le lecteur audio

L'entame du Grand Prix d'Australie a été plutôt bonne du côté de Fernando Alonso et Aston Martin. Le pilote espagnol a d'abord signé le quatrième chrono des Essais Libres 1 avant de placer son nom en haut de la feuille des temps pour les EL2. Ces derniers, qui ont débuté dans des conditions fraîches et sous un ciel menaçant, ont vu la pluie s'inviter à la fête au-dessus de l'Albert Park, au point de transformer la seconde partie de séance en premier roulage sur piste humide pour les F1 2023 jusqu'ici plutôt habituées aux conditions chaudes du Moyen-Orient.

Difficile de tirer beaucoup d'enseignements pour l'instant, mais le chrono signé par Alonso l'a été dans un moment où les principaux favoris effectuaient également des tentatives avec les mêmes gommes, à savoir mediums. Pas de quoi s'enflammer outre mesure, un an après une épreuve qui avait déjà débuté de façon prometteuse pour le double Champion du monde alors chez Alpine, mais le constat du comportement toujours très bon affiché par l'Aston se maintient.

"Je pense qu'en EL1, nous nous sommes concentrés sur quelques éléments de test que nous voulions valider, et en EL2, nous n'avons eu qu'une séance de 20 minutes", a déclaré Alonso au sortir du cockpit ce vendredi. "Il y a donc encore du travail à faire demain, en particulier sur les pneus pour la course, quelques longs runs, ce qui nous a manqué aujourd'hui. Mais jusqu'à présent, je crois que la voiture se comporte bien. Nous verrons donc ce qu'il en est demain."

Quant à savoir s'il juge l'AMR23 intéressante sous la pluie, Alonso affirme clairement que sa préférence pour la suite de l'épreuve va à des conditions sèches – qui sont par ailleurs prévues jusqu'à dimanche désormais : "On verra bien. Je crois que les prévisions sont sèches. Dans l'idéal, nous préférerions des conditions sèches, car nous n'avons piloté cette voiture que sur le sec à Djeddah et à Bahreïn, alors oui, une course sur le sec serait la bienvenue pour nous, mais je pense que nous devrions être prêts à affronter toutes les conditions."

Avec Adam Cooper