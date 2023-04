EL2 - Alonso impressionne avant la pluie

Charger le lecteur audio

Quelques gouttes de pluie se sont abattues sur le circuit une petite demi-heure avant cette seconde séance d'essais du Grand Prix d'Australie 2023. Toutefois, au moment de la débuter, le ciel se retient et la température se situe à un petit 16°C. Alors que les premières voitures quittent la voie des stands, on s'affaire toujours autour de la FW45 de Logan Sargeant chez Williams, à la suite de sa panne supposément électrique des EL1.

Après que les deux Ferrari se sont succédé brièvement aux commandes, Max Verstappen ne tarde pas à se signaler en 1'19"7 avant d'être largement supplanté par Fernando Alonso, en 1'18"887, Carlos Sainz s'étant entretemps intercalé. Le Néerlandais a ensuite connu une petite sortie de piste sans gravité consécutive à une perte de l'arrière au virage 1 ; Esteban Ocon se hisse dans un top 5 entièrement composé de pilotes en pneus mediums. Sergio Pérez, en tendres, ne figure à ce stade qu'au sixième rang, après avoir été copieusement gêné par Lance Stroll et une Alfa Romeo dans ses tentatives.

LIRE AUSSI - Pénalités : la FIA confirme que tout contact avec le lève-vite est proscrit

Peu après que Leclerc s'est offert le second temps à quatre dixièmes d'Alonso et que Verstappen s'est rapproché à six dixièmes, la pluie gagne peu à peu en intensité. Dans un premier temps, pas assez pour perturber outre mesure le roulage ou pour contraindre les pilotes à passer les pneus pluie. Mais bien vite, la piste grasse voire clairement humide par endroits, piégeant notamment Lando Norris au premier virage, incite les pilotes à passer par les stands.

Quelques minutes de flottement plus tard, les Ferrari ressortent en tendres en profitant d'une accalmie de courte durée ; si courte qu'ils sont vite contraints de retrouver leur garage. Certains pilotes à l'image de George Russell, Lewis Hamilton ou encore Ocon sortent en pneus intermédiaires, pour constater que la piste n'est pas assez humide pour ce composé. Quand Verstappen s'y colle à une grosse vingtaine de minutes de la fin, la donne change encore et c'est une vraie averse qui s'abat sur l'Albert Park. Cette fois, la piste est vraiment mouillée.

Beaucoup de pilotes font alors l'effort de travailler sous ces conditions. Stroll manque de s'accidenter contre le mur extérieur entre les virages 3 et 4, avant de connaître une petite sortie de piste sans gravité dans cette même portion quelques instants plus tard. La trajectoire s'assèche progressivement jusqu'en fin de séance, mais pas assez pour que passer les tendres soit viable.

Grand Prix d'Australie - Essais Libres 2