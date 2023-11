Alonso : "Il n'y aura pas deux tours identiques" à Las Vegas

La première édition du Grand Prix de Las Vegas s'annonce particulièrement intéressante, sur une piste atypique de 6,2 km composée de quatre longues pleines charges entrecoupées par des virages plutôt lents. Un nouvel asphalte a été posé sur ces sections urbaines incluant notamment le célèbre Strip, et Fernando Alonso s'attend ainsi à ce que la piste évolue particulièrement vite.

Lorsque Motorsport.com lui demande à quels endroits les pilotes vont pouvoir gagner ou perdre du temps sur ce tracé, Alonso répond : "Sur ce circuit urbain, avec très peu d'appui, prendre la confiance dans la voiture [sera important]. Je pense que les zones de freinage seront très importantes."

"Vu les conditions de piste, en l'absence de courses annexes, je pense que l'évolution de la piste durant le week-end va être plus forte que d'habitude. J'imagine qu'il n'y aura pas deux tours identiques ce week-end. Chaque tour de piste sera un peu meilleur que le précédent, des EL1 au dernier tour de la course. On va devoir s'adapter à cette adhérence changeante. Ça va être un défi pour tout le monde."

Pour Carlos Sainz, la principale difficulté de la piste sera "le très long freinage combiné des virages 6-7". Le pilote Ferrari précise : "Sur le simulateur, c'était assez compliqué de le réussir."

La fraîcheur pourrait également jouer un rôle majeur et chambouler la hiérarchie, puisque le mercure ne devrait que péniblement dépasser les 10°C à la fin du Grand Prix. Les longues lignes droites n'aideront d'ailleurs pas à maintenir la chaleur dans les pneus. Ces conditions seraient favorables à des écuries comme Williams et Haas, qui ont tendance à manquer d'appui et à faire surchauffer leurs gommes.

"Il se pourrait qu'avec ces longues lignes droites, les pneus perdent un petit peu de température. On a été confrontés à un peu de surchauffe des pneus lors des trois derniers Grand Prix, et peut-être qu'ici c'est un peu l'inverse. Alors peut-être que certaines voitures en difficultés sur les longs relais seront bonnes ici car elles pourront maintenir les pneus dans la fenêtre, par exemple. Demain, on aura des réponses", conclut Alonso.

Propos recueillis par Alex Kalinauckas