AlphaTauri dément les rumeurs de vente par Red Bull

Quel sera l'avenir de l'écurie AlphaTauri ? La question se pose avec intensité depuis plusieurs jours, en fait depuis la parution d'informations d'Auto Motor und Sport selon lesquelles l'entreprise Red Bull se poserait la question de la suite à donner à sa seconde structure après une saison 2022 pour le moins décevante sur le plan sportif.

Le géant autrichien de la boisson énergisante, qui a perdu l'an passé son cofondateur Dietrich Mateschitz en même temps qu'il remportait son cinquième titre mondial chez les constructeurs en F1, évaluerait ainsi les options pour réduire considérablement les coûts du projet AlphaTauri. La piste privilégiée serait ainsi le déménagement du siège historique italien de Faenza (condition sine qua non de l'acceptation du rachat par Minardi au milieu des années 2000) vers une base anglaise. En cas d'impossibilité de mener à bien une telle opération, la vente de l'écurie serait alors envisagée.

Ce mercredi, un court communiqué publié par AlphaTauri tente d'éteindre les rumeurs de revente, en citant Franz Tost, le patron de la structure italienne, même si rien n'est indiqué en ce qui concerne une éventuelle réorganisation, notamment géographique, des activités : "J'ai eu de très bonnes réunions avec Oliver Mintzlaff, qui a confirmé que les actionnaires ne vendront pas la Scuderia AlphaTauri, et que Red Bull continuera à soutenir l'équipe à l'avenir. Toutes ces rumeurs n'ont aucun fondement, et l'équipe doit rester concentrée pour le début de la saison afin de faire mieux que l'année dernière."

Mintzlaff n'est autre que le PDG des projets et investissements d'entreprise chez Red Bull, poste qu'il occupe depuis la fin d'année 2022, et pour lequel il a notamment démissionné de la présidence du club de football allemand du RB Leipzig.

Il y a quelques jours, interrogé par Sky Allemagne après la parution des rumeurs dans la presse, Helmut Marko, conseiller Red Bull, avait pour sa part indiqué : "En général on ne commente pas les rumeurs. Il est compréhensible qu'AlphaTauri ne puisse pas être satisfait de ce qui a été accompli l'an dernier avec la neuvième place au championnat constructeurs. Mais une telle décision appartient entièrement aux actionnaires. Ce sont des rumeurs que l'on ne commente pas en détail."

"On réfléchit à la manière d'augmenter l'efficacité", avait-il reconnu. "Si tu as une écurie qui gagne le titre mondial et l'autre qui n'est qu'aux alentours de la neuvième place, c'est que les synergies ne semblent pas fonctionner correctement. Le résultat d'ensemble n'est pas satisfaisant. Nos actionnaires, qui sont de bons hommes d'affaires, prendront la bonne décision."

Avec Basile Davoine