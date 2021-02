Alpine présente les cinq membres de son académie F1

C'est un quintet au fort potentiel qu'a présenté Alpine ce mercredi pour son programme de jeunes pilotes. L'écurie au losange ayant changé de nom, la Renault Sport Academy s'est muée en Alpine Academy et a perdu deux de ses membres. Exit Max Fewtrell, ce qui est assez logique, l'Anglais ayant connu une seconde campagne très difficile en FIA F3 : il n'a participé qu'aux 12 premières courses et n'a marqué que cinq points dans ce laps de temps. On déplore également le départ d'Hadrien David, recruté il y a un an à la suite de son titre en F4 France, qui n'a pas satisfait les attentes avec une dixième place et un seul podium en Formule Renault Eurocup l'an passé.

Il est traditionnel que le vainqueur de la Formule Renault Eurocup rejoigne l'académie, et c'est ainsi que Victor Martins y fait son retour un an après en avoir été écarté. La marque française n'avait pas souhaité renouveler son soutien au tricolore lorsqu'il avait raté le titre d'Eurocup de justesse face à Oscar Piastri en 2019.

Martins passe enfin à l'échelon supérieur, la FIA F3, tout comme Caio Collet, qu'il a battu en Eurocup l'an passé au terme d'un beau duel ; les deux jeunes hommes se retrouvent chez MP Motorsport, équipe néerlandaise pour laquelle Martins courait déjà en 2019. Piastri, lui, après avoir décroché le titre FIA F3 en tant que rookie, rejoint la FIA F2, toujours avec Prema ; il sera accompagné sur la grille par le redoublant Christian Lundgaard, qui reste chez ART Grand Prix, et Guan Yu Zhou, qui entame une troisième campagne avec UNI-Virtuosi.

Les pilotes de l'Alpine Academy 2021