Alpine reconnaît une communication "pas optimale" sur les consignes

Alors qu'Alpine a réussi à placer ses deux F1 dans le top 10 lors du Grand Prix du Japon, Pierre Gasly n'est pas ressorti très satisfait de l'épreuve de Suzuka, la faute à une consigne de laisser passer Esteban Ocon dans le dernier tour, ce dernier franchissant finalement la ligne en neuvième place.

Cet ordre a été donné car il y avait auparavant eu dans la course un changement de positions entre les deux Français, afin de laisser l'opportunité à Gasly, mieux armé avec des pneus plus frais, de tenter sa chance sur Fernando Alonso. Pour lui, rendre cette position n'était pas nécessaire et surtout la consigne est arrivée par surprise car les choses n'avaient selon lui pas clairement été établies auparavant.

Alors que se profile le Grand Prix du Qatar, Bruno Famin, à la tête de la structure, indique qu'un examen de la situation a été effectué et il a reconnu qu'il y avait mieux à faire de la part du muret des stands pour que les choses soient plus clairement expliquées à Gasly, en insistant toutefois sur l'idée que les décisions prises au Japon l'ont été avec la maximisation du résultat en tête.

"Notre priorité est avant tout de marquer le maximum de points possible sur chaque week-end. Nous avons vu une opportunité pour Pierre d'essayer de se battre pour la huitième place avec des pneus plus frais. Il fallait tenter. Notre communication n'a peut-être pas été optimale et nous veillerons à ce qu'elle le soit à l'avenir. Les deux pilotes sont clairement motivés pour réussir et maximiser les résultats de l'écurie et je suis heureux que ce soit le cas."

Loin de l'épicentre de cette petite polémique, Gasly se veut désormais plus modéré, après avoir discuté de tout cela au sein de l'équipe : "J'étais partagé après le Japon. C'était clairement un bon résultat pour l'équipe avec Esteban et moi dans les points alors que nous étions partis en dehors du top 10. Cela était aussi synonyme de points sur les deux dernières courses pour moi. C'est satisfaisant, mais il est important que nous maintenions cette forme."

"Parfois, les émotions débordent, et en tant que pilote, je veux bien sûr repousser mes limites et être le plus haut possible. J'étais vraiment frustré [juste après la course], mais nous avons pu discuter de la stratégie et de l'exécution en équipe. L'essentiel est de maximiser le résultat global de l'écurie chaque week-end."