Alpine : Aston Martin a pris tout le monde par surprise

Charger le lecteur audio

Ces dernières années, les écuries de Silverstone et d'Enstone ont souvent, sous leurs différentes incarnations, été en lutte directe en piste et aux championnats. L'an passé Alpine a toutefois terminé quatrième quand Aston Martin échouait à intégrer le top 6. Aussi, au moment d'aborder l'intersaison, peu d'observateurs auraient misé sur cette dernière structure pour créer la surprise aux avant-postes, d'autant plus qu'elle est en plein chantier sur le plan de ses infrastructures.

Et pourtant, c'est bien le cas. L'AMR23 s'est jusqu'ici révélée une Formule 1 très performante, qui a porté Fernando Alonso, transfuge d'Alpine, sur le podium des deux premiers Grands Prix de la saison. Au contraire, l'Alpine A523 ne montre pas un niveau très impressionnant depuis l'entame de la campagne, Pierre Gasly et Esteban Ocon n'ayant pour le moment récolté que de maigres points sans vraiment pouvoir se mêler (pour différentes raisons) à la lutte dans le top 4.

"Nous ne sommes pas satisfaits de ne pas être là où nous voulons être en termes de rythme", a déclaré Alan Permane, directeur sportif d'Alpine. "Nous voulons être un peu plus rapides que cela, nous battre avec ces gars-là."

"Je pense que nous sommes plus proches de Ferrari et de Mercedes que l'année dernière. Je n'ai pas encore bien analysé la situation, mais je suis sûr que nous sommes plus proches de Ferrari, parce qu'à la même époque l'année dernière, ils se battaient pour la victoire. De toute évidence, Aston a fait un énorme bond en avant et nous sommes la cinquième équipe la plus rapide, ce qui n'est pas notre objectif."

"Notre objectif était de nous rapprocher de la troisième place. Ce n'est pas le cas pour l'instant. En fait, c'est peut-être le cas, parce que si vous dites que Mercedes est la troisième équipe la plus rapide, peut-être que nous sommes plus proches d'elle que nous ne l'étions l'année dernière. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas là où nous voulons être, et je pense qu'Aston a pris tout le monde par surprise avec le bond qu'ils ont fait."

Avec Adam Cooper