Alpine espère pouvoir se battre pour la Q3

Alpine a connu une première semaine d'essais discrète à Barcelone, avec une A522 qui roulait avec le réservoir plein et sans ouvrir son DRS. C'est finalement à Bahreïn qu'Esteban Ocon et Fernando Alonso ont pu s'essayer aux tours lancés. Et au vu des résultats, Alpine pense pouvoir se battre au moins à l'avant du midfield, alors que dans des conditions plus fraîches, l'Espagnol a signé le troisième meilleur temps des essais dans les dernières minutes de la session du samedi.

Le directeur sportif Alan Permane a déclaré que l'écurie franco-britannique avait récolté des données positives lors de ces tests, même si les pilotes en voulaient plus. "Fernando n'est pas encore totalement satisfait, il veut aller toujours plus vite et trouve encore quelques soucis avec la voiture, mais il est bien plus heureux, bien sûr", analysait le Britannique.

"Il a piloté avec une importante charge de carburant et vous verrez un bond dans les temps au tour", expliquait Permane. "Nous avons mis des pneus C3 neufs en fin de journée et il a dit : 'Wow, cette voiture est rapide'. Il était vraiment heureux, et il pouvait vraiment sentir la performance. Il n'était pas sur un niveau de qualification, juste faible en carburant, mais nous avions auparavant roulé avec le plein. Il a pris beaucoup plus de plaisir. Mais une fois que vous vous habituez à la vitesse et à l'adhérence, c'est là que vous découvrez de petits problèmes. Donc les pilotes sont... Je ne dirais pas fous de joie, et nous ne nous attendons pas à être en pole dans une semaine, mais j'espère que nous serons dans la bataille pour la Q3."

Alors que les essais d'Alpine se sont montrés bien plus convaincants à Bahreïn qu'à Barcelone, Permane a indiqué qu'il n'y avait eu ni changements majeurs, ni nouvelles pièces pour améliorer les performances. L'écurie a simplement compris d'où venaient ses problèmes pour améliorer la monoplace.

"Après coup, je crois avoir dit que nous n'étions pas stressés", se souvient le directeur sportif. "La performance était là. Nous étions satisfaits. Je ne sais pas si les gens nous ont crus ou pas, mais nous n'étions pas paniqués. Je pense qu'ici, nous avons montré où nous en sommes. Je ne connais pas encore la hiérarchie, mais je suis sûr que nous sommes placés. Nous ne sommes pas aussi loin des meilleurs comme nous semblions l'être à Barcelone. Nous sommes plus ou moins là, il suffit de mettre les choses en place. Nous n'avons pas changé une chose en particulier, un réglage ou une pièce de la voiture. Les choses se mettent simplement en place."