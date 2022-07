L'Alpine va évoluer une troisième fois de suite au Paul Ricard

Charger le lecteur audio

Auteur dimanche dernier au Grand Prix d'Autriche de son meilleur résultat cette saison, avec la cinquième place, Esteban Ocon est optimiste pour la suite de la saison d'Alpine. Car la bonne tenue de l'A522 dotée de ses dernières évolutions s'est confirmée, offrant à ses pilotes une machine qui, bien que n'étant pas au niveau des meilleurs, permet de glaner beaucoup de points précieux chaque week-end.

Alpine a introduit à Silverstone un package majeur de nouveautés aérodynamiques, où la cinquième place de Fernando Alonso avait déjà validé les progrès. La confirmation est intervenue sur le Red Bull Ring avec Esteban Ocon, tandis que la moisson lors de ces deux week-ends aurait pu être encore meilleure si des problèmes de fiabilité ne s'en étaient pas mêlés. À Spielberg, l'A522 avait encore un peu évolué, ce qui sera de nouveau le cas en France la semaine prochaine. Avant sa manche à domicile, Alpine occupe la cinquième place du championnat constructeurs à égalité de points avec McLaren, quatrième.

"C'est très positif, et on est très heureux de voir que ce que l'on a amené à Silverstone a fait une différence", se réjouit Esteban Ocon au sujet du développement mené sur la monoplace d'Enstone. "On peut vraiment le voir maintenant. Et j'espère que les prochaines seront aussi importantes. On a encore du travail à faire pour être aussi performant que Mercedes, parce qu'ils sont encore trop rapides. Donc si l'équipe peut apporter plus de choses, on prendra."

"On a encore un peu de travail à faire sur le plan de la régularité. J'avais parfois le sentiment que l'on n'avait pas le rythme que l'on pouvait attendre. Mais ce week-end a été parfait de ce côté-là. Il y a encore une courbe d'apprentissage pour que l'on soit constamment performant à ce niveau. Mais clairement, ce week-end a été l'un de ceux où l'on optimise tout."

Directeur de l'écurie tricolore, Otmar Szfanauer confirme qu'Alpine introduira encore des évolutions sur sa monoplace prochainement, tout en restant dans les clous concernant le plafond budgétaire.

"C'est très encourageant", explique-t-il en revenant sur les dernières évolutions introduites. "On a dit au début de l'année que tout tournerait autour de ça. La courbe d'apprentissage en soufflerie est encore très marquée alors il faut en profiter, continuer à apporter de la performance à la voiture. Donc on continuera à le faire jusqu'à ce que l'on n'ait plus l'argent."

Sur le circuit Paul-Ricard la semaine prochaine, l'Alpine sera bel et bien encore modifiée : "On en a une petite [évolution], enfin espérons pas si petite ! On n'a pas tout un nouveau plancher mais une partie de celui-ci aura évolué en France."