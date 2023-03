Les rivaux d'Alpine ont refusé une mesure rétroactive pour Gasly

Charger le lecteur audio

Pierre Gasly a abordé la saison 2023 de Formule 1 avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Le vainqueur du Grand Prix d'Italie 2020 est en effet à la tête d'un bilan de 10 points de pénalité accumulés sur l'ensemble de la saison 2022, total qui ne baissera pas avant le mois de mai. En conséquence, dans un fonctionnement à l'image du permis à points britannique, si jamais il venait à atteindre les 12 unités, il serait comme le veut le règlement suspendu pour une course.

Le cas du Français a été un des points de discussion de l'hiver. Une partie des observateurs estimait en effet que ces points reçus l'an passé l'ont été pour des infractions n'ayant pas réellement trait à la sécurité, ou en tout cas ne caractérisant pas forcément un comportement dangereux. Ainsi, la question des limites de piste ou du respect de la distance sous Safety Car représentent à elles seules quatre des 10 points reçus.

Or, comme l'a révélé Motorsport.com, la FIA a été d'accord pour revoir sa position sur le sujet et la rapprocher de l'intention initiale lorsque ce système a été mis en place en 2014 : à partir de maintenant, les points seront infligés uniquement dans le cas d'infractions jugées dangereuses. Cela tend bien entendu à minimiser les risques pour Gasly et d'autres, toutefois il demeure un certain flottement et le Français n'a pas eu l'air particulièrement ravi.

Interrogé par Motorsport.com en Arabie saoudite pour savoir s'il approuvait la nouvelle façon dont les points seraient attribués, il a lancé : "Je ne répondrai même pas à cette question. Vous le prenez [ma réponse] comme vous voulez. Mais je ne ferai pas de commentaire."

L'opposition des rivaux

Il apparaît désormais que cette attitude ait été justifiée par le fait que le pilote et son écurie, Alpine, ont jugé que cette approche aurait dû être appliquée rétroactivement aux pilotes ayant déjà reçu des points sur leur Super Licence l'an passé.

Pour Otmar Szafnauer, il fallait assurément revenir en arrière. "Il y a deux éléments dans cette règle", a-t-il déclaré à Motorsport.com. "D'une part, à l'avenir, pour quels motifs devriez-vous recevoir des points de pénalité ? Et je pense qu'il est juste que vous receviez des points de pénalité non pas pour des choses comme les limites de la piste, mais pour un pilotage dangereux, ce qui a toujours été l'intention."

"Je ne sais pas comment des choses comme les limites de piste ou le fait d'être trop loin de la voiture de sécurité ont pu être incluses, parce que ce n'est pas du pilotage dangereux. Quoi qu'il en soit, c'est une chose, et je suis d'accord avec la [nouvelle] interprétation de la FIA."

"Maintenant, est-ce que cela doit être rétroactif ? Je dirais toujours oui, principalement parce que je pense que ce serait juste. Si nous prenons tous la parole et que nous disons que nous avons commis une erreur, alors corrigeons l'erreur en regardant en arrière, et pas seulement en regardant devant."

Szafnauer a évoqué le sujet lors de la dernière Commission F1 en date, en proposant donc que les points reçus sur les 12 derniers mois par les pilotes pour des infractions mineures soit retirés des licences. Si certains concurrents étaient d'accord, la majorité n'a pas suivi et la mesure n'a donc pas été mise en place.

"J'étais en minorité", a expliqué le dirigeant d'Alpine. "Sur les dix équipes, trois ou quatre l'ont soutenue. Certaines [de celles qui étaient contre] ont admis qu'elles ne la soutenaient pas pour des raisons opportunistes, dans l'espoir qu'il nous arrive quelque chose."

Gasly devra donc au moins éviter tout problème d'ici la fin du Grand Prix d'Émilie-Romagne, à Imola, du 19 au 21 mai prochains. Le 22 mai marquera en effet la date où ses deux premiers points lui seront retirés, sauf s'il est suspendu d'ici-là, auquel cas sa licence retombera à zéro.

Avec Jonathan Noble