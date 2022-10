Alpine doit être "prêt pour toutes les conditions" à Suzuka

Charger le lecteur audio

De la pluie, des chronos prometteurs, mais aucune certitude. Si la première journée du Grand Prix Japon s'est déroulée à merveille pour Alpine, difficile comme dans chaque équipe d'en tirer de réels enseignements. Car si le roulage s'est tenu sur une piste détrempée, la tendance est au sec pour samedi et… à l'inconnue pour dimanche.

Le meilleur temps de Fernando Alonso lors de la première séance a au moins eu le mérite de donner du baume au cœur, dans une équipe d'Enstone qui reste sur une grosse déception à Singapour et sur deux courses consécutives sans inscrire le moindre point. Cependant, il faudra valider cette même forme sur le sec à compter des EL3 la nuit prochaine.

"Pour être honnête, je préfère toujours quand c'est sec", assure le double Champion du monde, pourtant régulièrement à son avantage sur le mouillé. "La voiture s'est bien comportée lors des deux séances aujourd'hui et pouvoir s'inviter à la première place à la fin des Essais Libres 1 était une bonne chose. J'ai hâte d'être à demain. Nous verrons ce que nous serons en mesure de faire dans des conditions potentiellement sèches."

Esteban Ocon attend avec impatience des conditions sèches.

Esteban Ocon a délivré un sentiment très proche de son voisin de garage, après avoir signé le quatrième puis le neuvième chrono au cours des deux séances du jour. Et lui aussi attend de pouvoir en savoir plus sur le potentiel que pourra exprimer l'A522 sur une piste sèche.

"Comme prévu, le temps était humide aujourd'hui, mais nous avons pu rouler davantage que ce que nous pensions au départ", souligne le Français. "La voiture s'est bien comportée lors des deux séances et nous avons emmagasiné de bonnes informations relatives aux programmes que nous avons passés en revue aujourd'hui. J'ai vraiment tiré le meilleur parti de ce jeu de pneus intermédiaires ! J'attends avec impatience les séances de demain qui devraient se dérouler sur le sec, et de disputer ce qui, je l'espère, sera une bonne qualification pour l'équipe."

Alpine espère avoir réglé ses problèmes de fiabilité qui ont coûté si cher à Singapour, dans le but de reprendre sa marche en avant et de reprendre le dessus sur McLaren au championnat constructeurs. Dans l'immédiat, le défi pour l'équipe tricolore est de s'assurer d'être en capacité de performer quelles que soient les conditions.

"C'était très humide et le roulage a été assez limité pour tout le monde, de par le souhait de n'utiliser qu'un seul jeu de gommes intermédiaires et de ne rouler que peu avec les pneus pluie de manière à ne pas les endommager", explique Pat Fry, directeur technique d'Alpine. "Nous avons cependant fait suffisamment de tours pour cerner le niveau de balance de la voiture dans ces conditions et passer en revue notre programme initial."

"Pour l'instant, les prévisions annoncent un temps sec demain, donc nous aurons une dernière séance d'essais libres intense pour mener à bien tout ce que nous faisons habituellement le vendredi, avec un mélange d'évaluation des pneus et de gestion course avec beaucoup et peu de carburant. Il y a un risque de pluie le jour de la course, mais potentiellement juste après l'arrivée, donc il nous faut être prêts pour toutes les conditions."

Le top 5 des EL1 à Suzuka