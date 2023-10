Chez Alpine, une recrue qui "bousculera" les équipes de Viry-Châtillon

Quelques jours après avoir confirmé le recrutement d'un nouveau directeur technique pour prendre la tête du département moteur d'Alpine F1 à Viry-Châtillon, Bruno Famin se félicite de ce renfort de choix. Après avoir œuvré chez Mercedes puis Ferrari, Éric Meignan vient de prendre la tête des opérations du constructeur français, notamment pour préparer le prochain cycle réglementaire qui entrera en vigueur en 2026.

Alors qu'Alpine déplore un manque de puissance moteur par rapport à la concurrence, le recrutement d'Éric Meignan va, selon Bruno Famin, permettre d'apporter des idées nouvelles et un regard différent au sein de la structure tricolore. Celle-ci a un temps espéré obtenir un coup de pouce afin de mettre à niveau son bloc actuel, malgré le gel des moteurs, mais les autres motoristes n'ont pas été convaincus par cette option.

"On est très heureux d'accueillir Éric à Viry et je pense qu'il apportera beaucoup, car c'est quelqu'un qui a l'expérience de la Formule 1, et je pense qu'il bousculera notre équipe", prédit le directeur d'Alpine Motorsports. "Il arrive au bon moment pour mettre nos gars au défi afin de mieux préparer la génération 2026 des unités de puissance. Je suis convaincu qu'il fera du très bon boulot avec tout le personnel à Viry ; il a déjà commencé et je pense qu'il sera très rapidement opérationnel."

Le fait qu'Éric Meignan prenne les choses en main sur le projet moteur à Viry-Châtillon permet également à Bruno Famin de se délester de certaines responsabilités techniques afin de consacrer davantage de temps et d'énergie aux rôles multiples qu'il occupe depuis la réorganisation de l'écurie durant l'été. En plus d'être à la tête de la totalité de la branche sportive d'Alpine, il doit entre autres assumer le rôle de directeur de l'écurie F1 par intérim depuis le départ d'Otmar Szafnauer et partager son temps entre Enstone et Viry-Châtillon.

"Il est certain que j'ai beaucoup de choses sur lesquelles je dois me concentrer, et que je bénéficierai [désormais] d'un soutien important sur le plan technique", souligne Bruno Famin. "On avait déjà de bons techniciens à Viry, mais je pense qu'avoir un directeur technique sur place à plein temps aidera vraiment tout le monde."

