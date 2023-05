Alpine : Rossi promet "des conséquences" avant la fin d'année en cas d'échec

Les propos de Laurent Rossi pour Canal+ ce week-end ont déjà beaucoup fait parler. Nul doute que ceux tenus également auprès du site officiel de la Formule 1 ne contribueront pas à relâcher la pression.

Le dirigeant français d'Alpine a en effet maintenu sa communication critique envers les performances et les attitudes au sein de l'équipe. Plus encore, il a directement menacé les responsables, au premier rang desquels Otmar Szafnauer, de "conséquences" en cas d'échec de l'objectif de se maintenir en quatrième position chez les constructeurs. Et ce, avant même la fin 2023.

"Nous avons commencé la saison en retard par rapport à nos objectifs de développement", a-t-il d'abord réitéré. "Nous manquions de performance par rapport à là où nous voulions être pour consolider la P4. Nous avons commis beaucoup d'erreurs, trop d'erreurs, au cours du week-end [de Bahreïn]. Si vous ajoutez à cela une performance relativement faible et un manque d'excellence opérationnelle, vous vous retrouvez dans une position difficile."

Cette année, il y a beaucoup d'excuses, ce qui conduit à des performances médiocres et à un manque d'excellence opérationnelle. Laurent Rossi, PDG d'Alpine

"L'année à venir s'annonce difficile. Le championnat n'en est qu'à ses débuts. Je ne veux pas baisser les bras, mais certaines choses doivent changer. Nous devons continuer à renforcer l'équipe pour retrouver la performance. L'une des choses qui doit changer, puisque c'est en grande partie la même équipe que l'année dernière, c'est l'état d'esprit. C'est quelque chose qui doit changer pour les personnes qui font partie de l'équipe aujourd'hui et pour les nouvelles que nous allons ajouter."

"Cela commence par reconnaître ses erreurs, ne pas les répéter, en tirer les leçons. C'est normal de faire des erreurs, ce n'est pas normal de les faire deux fois parce que cela signifie que vous n'avez pas appris. Cette année, il y a beaucoup d'excuses, ce qui conduit à des performances médiocres et à un manque d'excellence opérationnelle."

"Je dois m'attaquer à ce problème, j'ai besoin des bonnes personnes pour le faire. J'ai besoin que l'équipe soit consciente qu'elle doit le faire, car ce n'est pas à moi de le faire ; c'est à eux, ils doivent le faire. C'est leur responsabilité. J'espère qu'ils feront le même diagnostic. Je leur dirai clairement que c'est le diagnostic et qu'ils doivent y remédier."

"On ne peut pas se cacher"

Le muret des stands Alpine à Djeddah.

Otmar Szafnauer, qui dirige l'écurie F1, est évidemment en première ligne. Même s'il a déclaré, avant d'avoir pris connaissance de façon précise des propos de Rossi pour Canal+, que l'écurie n'était pas affectée par la pression mise par son responsable car elle a conscience qu'il faut mieux faire, pas question pour le PDG de relâcher l'étreinte. Et cette fois, Szafnauer est nommément cité.

"Il est responsable des performances de l'équipe, c'est son travail", a ajouté Rossi. "On ne peut pas se cacher. Otmar a été engagé pour diriger l'équipe, tout au long de la saison et des saisons suivantes, vers nos objectifs, qui sont de progresser constamment, comme nous l'avons fait au cours des deux premières années – cinquième [en 2021] et quatrième [en 2022] – et de monter sur les podiums, et c'est donc sa mission de redresser cette équipe et de l'amener vers la performance que nous voulons."

"L'équipe s'est assez bien comportée l'année dernière, elle a obtenu la quatrième place, ce qui est la meilleure progression que nous ayons connue depuis longtemps. Elle était très prometteuse. Ce sont plus ou moins les mêmes personnes, donc je n'accepte pas que nous ne soyons pas capables de maintenir cela. Oui, c'est Otmar et le reste de son équipe, car Otmar ne fait pas tout à lui seul, mais c'est lui qui porte la responsabilité. C'est la responsabilité d'Otmar, oui."

Si [Alpine ne redresse pas la barre], c'est la règle des affaires, il y aura des conséquences. Et je n'attendrai pas la fin de l'année. La trajectoire n'est pas bonne. Laurent Rossi

Est-ce alors à dire que la confiance est rompue entre les deux hommes ? "La confiance est quelque chose qui se renforce avec les bons résultats et qui s'érode avec les mauvais résultats", lance Rossi. "Tout le monde commence avec un capital de confiance qu'il faut ensuite gérer. Il y a un nombre limité de revers que vous pouvez essuyer dans un sport, dans un monde de compétition, parce que ça se voit. Tout le monde peut voir si vous allez dans la bonne direction ou non. Cela a un impact direct sur votre capital de confiance. Je dirais qu'Otmar est très capable, mais qu'il a une lourde tâche à accomplir."

À la question de savoir si, au vu du début de saison, où Alpine pointe chez les constructeurs au sixième rang, mais en accusant déjà un retard de 64 unités sur la quatrième place de Ferrari, l'objectif doit être réajusté, Rossi s'y refuse par principe : "Il est trop tôt pour le faire, et je ne veux pas que les gens se relâchent. Je ne me présente pas à une compétition en remettant mon objectif à zéro parce que c'est plus facile. L'équipe a réussi à se hisser à la quatrième place. Elle a les moyens d'être quatrième, plus que d'autres. Je veux qu'ils soient quatrièmes. S'ils ne réussissent pas, ce sera un échec."

"S'ils échouent en donnant le meilleur d'eux-mêmes à 500% et en redressant la barre, il y aura des circonstances atténuantes et ce sera de bon augure pour l'avenir. Si ce n'est pas le cas, c'est la règle des affaires, il y aura des conséquences. Et je n'attendrai pas la fin de l'année. La trajectoire n'est pas bonne. Nous devons changer l'état d'esprit de l'équipe le plus rapidement possible."