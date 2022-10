Pour Alpine, les tacles de Norris montrent qu'il est "déstabilisé"

Charger le lecteur audio

Alors qu'Alpine et McLaren se livrent, aux points, une lutte acharnée pour la quatrième place du classement constructeurs, le clan de Woking n'a pas manqué l'occasion, notamment via Lando Norris, d'égratigner un peu Enstone en suggérant que si un meilleur travail avait été fait par la structure française, le niveau de performance de ses voitures aurait dû permettre de creuser un avantage irrémédiable au classement.

Dernier épisode en date, au Japon, au soir d'une course écourtée où Alpine a retrouvé la quatrième place une semaine après l'avoir perdue suite à un double abandon à Singapour, Norris avait ainsi lâché : "Ils sont tellement plus rapides que nous. Je ne sais pas comment on peut encore se battre contre eux au championnat."

"Ils sont sur une autre planète que nous en ce moment. Je suis heureux que nous puissions rivaliser avec eux si loin dans la saison, cela montre que nous avons fait un très bon travail dans d'autres domaines, dans la fiabilité, dans la maximisation de nos performances, en saisissant les opportunités et en ne faisant pas d'erreurs."

"Ils ont dû faire bien pire que nous dans tous ces domaines pour être à peine devant nous au championnat avec la voiture qu'ils ont. Ce n'est pas une surprise, ce n'est pas un super duel à l'heure actuelle parce qu'ils sont beaucoup plus rapides, mais nous allons continuer d'essayer de limiter la perte de points pour eux."

Alpine peine à s'expliquer pourquoi Norris continue d'appuyer un tel discours, tout en affirmant que son ambition était désormais d'être régulièrement devant Mercedes plutôt qu'uniquement battre McLaren : "Lando adore répéter cela, n'est-ce pas ?", a ironisé Alan Permane, directeur sportif de la structure au A fléché.

Fernando Alonso, Alpine A522

"Mais il nous suffit d'être juste devant. Je ne sais pas trop pourquoi il continue : je crois que nous l'avons déstabilisé. Nous sommes beaucoup plus focalisés sur Mercedes et nous essayons de battre Mercedes. Nous nous efforçons de nous mettre à ce niveau."



Avant d'espérer être au niveau de Mercedes, Alpine a tout de même fort à faire avec ses problèmes de fiabilité qui ont largement handicapé sa marche en avant, alors même que les A522 se révèlent des monoplaces performantes grâce à un développement continu et efficace. Des progrès sur lesquels Permane insiste : "Bien sûr, nous avons connu un énorme revers à Singapour. Mais je pense qu'au Japon, tout est revenu à la normale."

"J'imagine que lors des prochaines courses, nous pourrons faire la même chose. La voiture est clairement de plus en plus rapide. Et je pense qu'elle se rapproche des meilleures. Après chaque course, nous regardons où nous sommes en termes de pourcentage par rapport à la pole et d'autres choses comme ça, et je suis sûr que nous sommes plus proches que nous ne l'avons jamais été cette saison. Donc ça va clairement dans la bonne direction."

Bien que Permane affirme que l'équipe ne peut pas se reposer sur ses lauriers et mettre la charrue avant les bœufs en pensant que McLaren est battu, il affirme que l'écart final n'aura que peu d'importance tant que l'objectif est rempli : "Je préférerais de loin arriver à Abu Dhabi avec 40 points d'avance sur eux plutôt qu'avec un point d'avance. Mais, après Abu Dhabi, peu m'importe que nous ayons un ou 40 points d'avance. La quatrième place est notre objectif. Tant que nous sommes quatrièmes, c'est vraiment ce qui compte."